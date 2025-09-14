تفاصيل فيلم “خدمة للمجتمع” قبل عرضه في مهرجان بورسعيد السينمائي

في دورته الأولى، ينافس الفيلم السعودي القصير خدمة للمجتمع للمخرج جعفر آل غالب في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان بورسعيد السينمائي (18 - 22 سبتمبر)، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام السعودية.

الفيلم مقتبس من قصة للروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي ويدور حول سلطان الذي يواجه تهديدًا بفقدان وظيفته، فيُقدّم على مغامرة خطيرة لإنقاذ نفسه، لكنه يكتشف أنه قد تورط في لعبة انتقامٍ أكبر بكثير مما كان يتصور بسبب مديرته سلوى.

وعن رحلة صناعة الفيلم يقول جعفر "منذ تسع سنوات تقريبًا، راودني الحلم والشغف بتقديم عمل مقتبس عن مؤلّفات الكاتب الكبير عبدالوهاب السيد الرفاعي، ولم يكن اختيار إحدى قصصه وتحويلها إلى فيلم سينمائي قرارًا سهلاً، فهو يمتلك حصادًا هائلًا من الأعمال المشوّقة والأفكار المتنوعة، لكنني أردت أن يكون خدمة للمجتمع تحديدًا بوابة للتعريف بهذا الكاتب العظيم لدى صنّاع الأفلام والسعوديين خاصةً، وأيضًا إهداءً لجمهوره العريض، آملاً أن يرقى هذا العمل إلى مستوى ذائقتهم الرفيعة".

خدمة للمجتمع من إخراج جعفر آل غالب وكتابة سالم عبد الله، ومن بطولة زارا البلوشي وياسر الحربي. الفيلم من إنتاج فواز قادري وسالم شبل لاستوديوهات مظلة وتصوير أبكر علي، ومونتاج خالد فيصل، وموسيقى زياد العنزي، والمخرج الفني إبراهيم خالد.

جعفر تاج الدين آل غالب مخرج سعودي صاعد مهتم ومحب لفن السينما والموسيقى والأدب ، قام بإنتاج وإخراج ثلاثة أفلام قصيرة، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم القصير الغيلة للمخرج زياد الصائب. انضم في 2023 كعضو في نادي "ألوان السينمائي" بمدينة جدة. يخوض تجربته الأولى في الإخراج بشكل احترافي بدعم من استوديو مظلة من خلال الفيلم القصير خدمة للمجتمع 2024.