تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بداية من اليوم.. قناة on تبدأ العرض الثاني لمسلسل "تيتا زوزو"

تقى الجيزاوي

تعرض قناة on العرض الثاني لمسلسل “تيتا زوزو” من بطولة الفنانة إسعاد يونس والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد عرضه للمرة الأولي، ومن المقرر ان يعرض المسلسل بداية من اليوم الأحد وتعرض الحلقات من الاحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ومسلسل «تيتا زوزو » يضم عددا كبيرا من النجوم، وهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وقدمت النجمة إسعاد يونس أغانى مسلسل "تيتا زوزو" والتي تعاونت فيها مع الشاعرة منه عدلى القيعى والملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقى أمين نبيل.

إسعاد يونس تتحدث عن مسلسل تيتا زوزو

وفى وقت لاحق ، تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن  مسلسل تيتا زوزو مؤكدة انه يتناول مجموعة من الحكايات المتنوعة وهناك خطان أو ثلاثة دراميين جداد على الدراما المصرية، حيث أنه شامل لمعظم مشاكل المجتمع، كما نرى خلال الأحداث كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة.

