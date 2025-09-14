بداية من اليوم.. قناة on تبدأ العرض الثاني لمسلسل "تيتا زوزو"

تعرض قناة on العرض الثاني لمسلسل “تيتا زوزو” من بطولة الفنانة إسعاد يونس والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بعد عرضه للمرة الأولي، ومن المقرر ان يعرض المسلسل بداية من اليوم الأحد وتعرض الحلقات من الاحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ومسلسل «تيتا زوزو » يضم عددا كبيرا من النجوم، وهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وقدمت النجمة إسعاد يونس أغانى مسلسل "تيتا زوزو" والتي تعاونت فيها مع الشاعرة منه عدلى القيعى والملحن عزيز الشافعى والموزع الموسيقى أمين نبيل.

إسعاد يونس تتحدث عن مسلسل تيتا زوزو

وفى وقت لاحق ، تحدثت الفنانة إسعاد يونس عن مسلسل تيتا زوزو مؤكدة انه يتناول مجموعة من الحكايات المتنوعة وهناك خطان أو ثلاثة دراميين جداد على الدراما المصرية، حيث أنه شامل لمعظم مشاكل المجتمع، كما نرى خلال الأحداث كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة.