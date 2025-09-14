موعد ومكان عزاء أرملة سيد مكاوي

أعلنت أميرة ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي عن موعد عزاء والدتها الفنانة التشكيلية زينات خليل ، والذى من المقرر ان يقام غدا فى مسجد عمر مكرم .

وكتبت أميرة سيد مكاوي منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، قائلة؛ “العزاء غدا بإذن الله”.

وأقيمت اليوم جنازة أرملة سيد مكاوي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضرت الإعلامية إسعاد يونس والفنانة فيدرا والفنانة ريهام عبد الغفور، حتى الان، ويستمر المشيعون في التوافد على المسجد.

نقابة المهن الموسيقية تنعي أرملة سيد مكاوي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، الفنانة التشكيلية زينات خليل، أرملة الموسيقار الراحل سيد مكاوى أحد رموز الموسيقى المصرية والعربية، والتي رحلت عن عالمنا منذ قليل .

وقالت النقابة في بيانها لقد كانت السيدة الراحلة سندًا ورفيقة درب لأحد عمالقة فننا العظيم، وكان لها دور كبير فى حفظ إرثه ودعم مسيرته بكل حب ووفاء.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء إلى أسرة الموسيقار سيد مكاوي الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون