صرح علمي يواصل العطاء.. الأكاديمية العربية تخرج دفعة جديدة من طلابها في بورسعيد

شهد اللواء أ ح محب حبشي ،محافظ بورسعيد، اليوم، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، واللواء طيار أ ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمهندسة شيماء صديق نائب محافظ دمياط، حفل تخرج دفعة جديدة من ٩٣ طالبًا وطالبة بكليات الهندسة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتوره امل عصفور عضو مجلس النواب ، والمهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ، والاستاذ احمد جوهر عضو مجلس الشيوخ ،والدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأهلية، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد.وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية و أعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية.

وسط أجواء يسودها الفرح والفخر محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وخلال كلمته، رحب اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بالحضور الكريم، موجها الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على جهوده في دعم فرع الأكاديمية ببورسعيد وتطوير العملية التعليمية. وأكد المحافظ أن الأكاديمية صرح تعليمي متميز يساهم في إعداد الكوادر الشبابية المؤهلة للعمل في مجالات الهندسة واللوجستيات والنقل البحري، مشددًا على أهمية التسلح بالعلم والاجتهاد ليكون الخريجون خير سفراء للأكاديمية ولمدينتهم.

كما توجه المحافظ بالتحية لأولياء الأمور على جهودهم مع أبنائهم، ولأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه من عطاء في سبيل تخريج دفعة جديدة قادرة على المساهمة في خدمة الوطن.

كما أعرب الدكتور اسماعيل عبد الغفار يسعدني أن أشارك اليوم في تخريج دفعة جديدة من طلاب فرع بورسعيد، ذلك الصرح العلمي الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية. وأتوجه بخالص الشكر والفريق أسامة ربيع ولمحافظ بورسعيد، والسادة المحافظين، على دعمهم الدائم للأكاديمية.

وأعرب عن فخري بأبنائنا الخريجين الذين يمثلون ثمرة جهد متواصل من هيئة التدريس وأولياء الأمور. ونؤكد أن الأكاديمية مستمرة في تطوير العملية التعليمية لإعداد كوادر قادرة على المنافسة في مجالات الهندسة، واللوجستيات، والنقل البحري.

ومن جانبه، وجه اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الشكر لإدارة الأكاديمية على دورها البارز في خدمة العملية التعليمية وتنمية قدرات الشباب في محافظات القناة.

كما أكد الأستاذ الدكتور محمد فهمي شحاته مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد أن ما تحقق اليوم هو نتاج جهد مشترك بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالفرع، مشيدًا بما يقدمه الطلاب من تفوق وتميز، ومؤكدًا استمرار العمل على رفع مستوى العملية التعليمية لتكون الأكاديمية دائمًا في الريادة.

واختتم الحفل بتبادل الدروع التذكارية بين رئيس هيئة قناة السويس ، ورئيس الأكاديمية العربية ، ومحافظ بورسعيد،

إضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين والتقاط الصور التذكارية الجماعية التي عكست أجواء الاحتفال والفخر بإنجازات الخريجين.