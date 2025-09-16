قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عواصف رملية وترابية.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس.. فيديو
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
توك شو

عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عبد الصمد ماهر، أن نسبة التسجيل في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية لم تُفعّل حتى الآن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، حيث سلط الضوء على أسباب اختيار محافظة بورسعيد كبداية لتطبيق المشروع القومي الكبير.

لماذا بورسعيد؟ قلة عدد السكان ومؤشرات إيجابية

وأوضح عبد الصمد أن بورسعيد تم اختيارها كونها من أقل المحافظات من حيث عدد السكان، ما يجعلها بيئة مثالية لتجربة المبادرة. كما أن الخصائص الإيجابية للسكان من حيث الثقافة الصحية والوعي ساهمت في تسهيل التجربة.

إعداد مسبق بالخريطة الصحية قبل الانطلاق

وأشار إلى أنه قبل تطبيق المشروع، تم إعداد إحصائية شاملة تضمنت تحليل الخريطة الصحية، والأمراض المنتشرة، وعدد السكان، والبنية التحتية الصحية المتوفرة، خاصة الوحدات الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول في التعامل مع المواطنين.

بورسعيد.. تجربة لتجنب أخطاء المستقبل

أكد عبد الصمد أن بورسعيد كانت بمثابة "نموذج تجريبي" لاكتشاف السلبيات والمعوقات في تطبيق المشروع، بهدف تفاديها مستقبلاً عند تعميم المبادرة في باقي المحافظات خلال المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى.. المهمة أنجزت

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت 6 محافظات هي:
بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر، وقد تم الانتهاء من تطبيق المنظومة بالكامل بها.

التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة

