عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة الصحة، عبد الصمد ماهر، أن نسبة التسجيل في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 85%، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية لم تُفعّل حتى الآن.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، حيث سلط الضوء على أسباب اختيار محافظة بورسعيد كبداية لتطبيق المشروع القومي الكبير.

لماذا بورسعيد؟ قلة عدد السكان ومؤشرات إيجابية

وأوضح عبد الصمد أن بورسعيد تم اختيارها كونها من أقل المحافظات من حيث عدد السكان، ما يجعلها بيئة مثالية لتجربة المبادرة. كما أن الخصائص الإيجابية للسكان من حيث الثقافة الصحية والوعي ساهمت في تسهيل التجربة.

إعداد مسبق بالخريطة الصحية قبل الانطلاق

وأشار إلى أنه قبل تطبيق المشروع، تم إعداد إحصائية شاملة تضمنت تحليل الخريطة الصحية، والأمراض المنتشرة، وعدد السكان، والبنية التحتية الصحية المتوفرة، خاصة الوحدات الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول في التعامل مع المواطنين.

بورسعيد.. تجربة لتجنب أخطاء المستقبل

أكد عبد الصمد أن بورسعيد كانت بمثابة "نموذج تجريبي" لاكتشاف السلبيات والمعوقات في تطبيق المشروع، بهدف تفاديها مستقبلاً عند تعميم المبادرة في باقي المحافظات خلال المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى.. المهمة أنجزت

وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت 6 محافظات هي:

بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر، وقد تم الانتهاء من تطبيق المنظومة بالكامل بها.