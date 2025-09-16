صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام وفد من قيادات مديرية الصحة بزيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي، بهدف متابعة مستوى الأداء الطبي والوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تواجه المنظومة الصحية داخل المستشفى.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه ضم الوفد كلاً من الدكتور أحمد عيد، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة والدكتور محمد عبد العزيز، مدير الحضانات والدكتور محمود رمضان، مشرف الرعايات والدكتور حامد خطاب، ممثل إدارة المستشفيات.

وأشار إلى أنه يأتي ذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وإجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقيةوالدكتور اياد درويش مدير اداره المستشفيات والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة.

وخلال الزيارة، عقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مدير المستشفى والهيئة الطبية، حيث تمت مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه العمل، والعمل على وضع خطط عملية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى. كما تم التأكيد على ضرورة حسن معاملة المواطنين، والالتزام بتقديم الرعاية الصحية اللائقة بما يضمن تحقيق رضا المرضى وذويهم.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مديرية الصحة بالشرقية لتطوير أداء المستشفيات، والحرص على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى.