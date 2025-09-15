الشرقية .. مستشار رئيس الجمهورية يتفقد توسعات محطة معالجة السدس بمركز الإبراهيمية

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية توسعات محطة معالجة صرف صحي السدس بطاقة تصميمية 10 آلاف م٣/ يوم والمقامة بتكلفة 100 مليون جنيه والتي تُعد إحدى المحطات الحيوية التي يتم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية ( SRSSP ).

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلى حرصه على المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة والنزول علي الطبيعة لمواقع العمل المختلفة لتذليل أي عقبات ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر الجاري افتتاح 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمراكز الزقازيق وأبو حماد وفاقوس وههيا والإبراهيمية بتكلفة 368 مليون و 500 ألف جنيه وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تجوَّل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ الشرقية ومرافقوهم بمكونات المحطة واستمعا إلى شرح من المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع، وآلية المعالجة بنظام التهوية السطحية، وتمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ توسعات للمحطة بنظام الباي بلوك بطاقة تصميمية 10 آلاف متر مكعب في اليوم لخدمة 22 ألف نسمة من أهالي قري (الحبش – الشرقية مباشر – كفر الشرفا – السدس – تل محمد- طواحين الأكراش – الشيخ داود ) وعدد 7 تابع (خليل رحمى – زين الدين – السيد البنا – أبو كامل – قبطان – أبو سعده – عرب حميده) وبتكلفة اجمالية 100 مليون جنيه والمحطة في مرحلة تجارب ما قبل التشغيل.