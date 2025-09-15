ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية بالشرقية.

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء اسفرت عن إصابة شخصين بالشرقية



بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: شخصين أحدهم مصاب بكدمات وطرف ثان: 7 أشخاص أحدهم مصاب بكسر، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، لخلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب مما أسفر عن إصابتهم.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم سلاح أبيض، و2 عصا خشبية المستخدمين في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.