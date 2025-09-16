إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال إزالة كافة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجه ٢٧ والمستمرة حتي يوم ٢٦ سبتمبر من الشهر المقبل.

أوضح المحافظ أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة حالتين تعدي بالبناء علي مساحة ١١٠ متراً وحالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة علي مساحة ٥ أسهم بمركزي (منيا القمح و الزقازيق).

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.