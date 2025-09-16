صحة الشرقية: إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار بمستشفى ديرب نجم

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بمستشفى ديرب نجم المركزي، بقيادة الدكتور محمد يوسف مدير المستشفى واستشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير، وبمشاركة الدكتور حسام حامد أبوالسعود استشاري التخدير، والدكتور محمد عبد الفضيل محمود استشاري التخدير، ووائل السيد عفيفي فني التخدير، وهيئة التمريض، نجح في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي لمريضة كانت تعاني من سمنة مفرطة لفترات طويلة.

واضاف أنه يأتي ذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وإجراء الجراحات المتقدمة وذات المهارة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل الوزارة أن العملية تمت لسيدة تبلغ من العمر ٥٥ عاماً وكانت تعاني من سمنة مفرطة لفترات طويلة، بفضل الله بنجاح، باستخدام أحدث تقنيات المناظير الجراحية وبأعلى معايير الجودة، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى، مشيداً بجهود الفريق الطبي في تقديم خدمة طبية ذات مهارة للمرضى والمواطنين بمستشفى ديرب نجم المركزي.

وأكد الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، أن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية تشهد طفرة في الخدمات الطبية المقدمة، بفضل دعم وزارة الصحة والسكان وتضافر جهود الأطقم الطبية والإدارية والفنية، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لوكيل المديرية، وللدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد نور الدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، وللدكتور محمد يوسف مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، ولجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة الطبي والتمريض والفنيين والخدمات المعاونة، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.