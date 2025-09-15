محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القطاع الصحي

حبشي يتابع سير العمل بهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور أحمد حسن رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وعدد من الجهات التنفيذية

وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ مع مسؤولي الهيئة الموقف التنفيذي لخطط العمل الجارية، وآليات تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وشدد اللواء محب حبشي على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء داخل منشآت الهيئة، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين في تلقي الخدمة، موجهًا بزيادة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وهيئة الرعاية الصحية لتحقيق أفضل معدلات في تقديم الخدمة الطبية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وما تحقق مؤخرًا من إنجازات ملموسة في تطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب التوسع في إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع، أن القطاع الصحي يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، وأن العمل يجري بشكل متواصل لتعزيز ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من بورسعيد.