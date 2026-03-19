طقس دمياط..أمطار غزيرة ومنع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد

تشهد محافظة دمياط موجه من الطقس السيء منذ صباح اليوم، حيث تعرضت مدن وقرى المحافظة لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى اعاقه الحركه المروريه في الشوارع.

وفي نفس السياق أعلنت جمعيه الصيادين بعزبه البرج توقف حركه الصيد ببوغاز عزبه البرج ومنع المراكب الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد خوفا على أرواح الصيادين وتعرض المراكب للغرق نتيجه لارتفاع الأمواج ولحسن تحسن الأحوال الجويه.

ومن جانبه عقد الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحليه مؤكدا على ضرورة تواجدهم بالشوارع والتعامل مع اى طاريء قد يحدث نتيجه لارتفاع الأمواج.