محافظات

بورسعيد تستعد لتنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

بورسعيد تستعد لتنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة
بورسعيد تستعد لتنفيذ المرحلة الرابعة للمبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة
محمد الغزاوى

 عقد اللواء عمرو فكرى السكرتير العام  لمحافظة بورسعيد اجتماعًا، لمتابعة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " ضمن جهود استكمال تنفيذ تلك المبادرة في جميع محافظات الجمهورية.


واستعرض فكري المراحل الثلاثة الأولى من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وأهم الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها خلال تنفيذ المراحل السابقة. 

 أكد سكرتير عام محافظة بورسعيد أن تلك المبادرة لها أثر كبير في مواجهة المتغيرات المناخية والحد من آثارها وكذلك التركيز على المظهر الحضاري للمحافظة.


ووجه السكرتير العام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء وبوفؤاد بالتنسيق مع إدارة الحدائق وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الأشجار وأنواعها ما يتناسب مع الدليل الإرشادي لوزارة التنمية المحلية بما يضمن تقليل الفاقد من المياه والاعتماد على المياه المعالجة خاصة في جنوب وشرق بورسعيد مع الاهتمام بالترع والمصارف وإعادة تقييم القيمة الاقتصادية للأشجار الخشبية. 

ووجه سكرتير عام محافظة بورسعيد بالعمل على تنظيم الندوات للتوعية الإرشادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأحياء والتربية والتعليم لرفع مستوى الوعى والمشاركة الإيجابية في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، فضلٱ عن التنسيق مع إدارة المرور لاختيار أماكن زراعة الأشجار بما لا يعيق حركة المرور.

