فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط التسجيل
مهدد بالغياب.. موقف غامض لزيزو قبل القمة بسبب الإصابة
حزب مصر القومي: كلمة الرئيس بالدوحة وضعت خارطة طريق للتضامن العربي وحماية الحقوق الفلسطينية
السفير محمد العرابي: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية واضحة وتتناسب مع خطورة الموقف
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في الدوحة | شاهد
وزير خارجية اوزبكستان: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعتداء علي السلام بالشرق الأوسط
سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد
وزير خارجية الجزائر: الاعتداء علي قطر من قبل إسرائيل هو إعتداء علي كل الدول العربية
فوضى في الأجواء.. اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة
حقوق إنسان النواب: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة تؤكد ثوابت مصر في الدفاع عن قضايا الأمة
الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذي

 جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب،واللواء مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجهاز التنفيذي والاستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، وعدد من الجهات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية، 

وأكد محافظ بورسعيد  أن كافة القطاعات تشهد أعمال تطوير متوازية بما يضمن تحقيق نهضة شاملة بالمحافظة.

 وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لمواصلة دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللواء محب حبشي الموقف الحالي للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الهدف من الاجتماع هو متابعة نسب الإنجاز وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

المتهمة بقتل اطفال دلجا

لا بتصلي ولا تعرف ربنا .. عم أطفال دلجا يفجــر مفاجأة عن قاتــلة شقيقه وأطفاله الـ6 بالمنيا

ترشيحاتنا

محمد سويد

الاتحاد الأفروآسيوي يوقع شراكة إستراتيجية مع مؤتمر NEO GEN لدعم التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة

الجمارك

شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة

انستا باي

خدمات إنستاباي مستمرة في العمل بكفاءة

بالصور

من غير ما تأثر على الطعم.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بأرخص وصفة

رجيم الأسبوع الأول.. خطة سهلة لبدء رحلة إنقاص الوزن سريعا

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

الردارات الأمريكية تتجسس على المواطنين.. اكتشاف خطير

فيديو

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

