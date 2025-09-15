محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات

ترأس اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذي

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب،واللواء مصطفى عبدالفتاح مدير عام الجهاز التنفيذي والاستاذ محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، وعدد من الجهات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية،

وأكد محافظ بورسعيد أن كافة القطاعات تشهد أعمال تطوير متوازية بما يضمن تحقيق نهضة شاملة بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لمواصلة دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللواء محب حبشي الموقف الحالي للمشروعات التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن الهدف من الاجتماع هو متابعة نسب الإنجاز وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة ودعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد.