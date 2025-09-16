استقبل اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية بما يليق بتاريخ بورسعيد وموقعها المتميز على قناة السويس.

لبحث سبل التعاون المشترك محافظ بورسعيد يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر

وأشار محافظ بورسعيد إلى جهود المحافظة في تطوير القطاع الصناعي، ودخول صناعات جديدة ببورسعيد، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد المحافظ حرص محافظة بورسعيد على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المشروعات الاستثمارية التي تحقق عوائد إيجابية على أبناء المحافظة، فضلًا عن تشجيع الصناعة المحلية والتوسع في التصدير لمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح حبشي أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أصبحت رائدة في عدد من الصناعات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، مثل صناعة الجينز وإطارات السيارات وعدد من الصناعات المختلفة والتي يتم تصديرها إلى العديد من دول العالم.

من جانبها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارة بورسعيد، موجهة الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال.

واشادت السفيرة الامريكية بما لمسته من جهود كبيرة في مجال تطوير السياحة وإقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.

و أعربت عن ترحيبها بالتعاون مع محافظة بورسعيد في مجالات البحث العلمي والتعليم، وبخاصة مع الجامعات الحكومية والأهلية داخل المحافظة، مؤكدة حرصها على مد جسور التعاون بما يسهم في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء بورسعيد.