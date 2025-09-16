تابع الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بالإنابة عن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم آخر تطورات الصيانة الشاملة لمدرسة قرية الفتح الأساسية المشتركة التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية.

جاء ذلك بحضور أحمد زغلف رئيس حى جنوب و فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية والمهندس يسرى قطايه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع ببورسعيد و عبد الله عيد مدير المدرسة.

واستمع نائب محافظ بورسعيد لشرح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية حول المخصصات التى تم رصدها للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية وأعمال الصيانة الشاملة للمدرسة البالغ عدد طلابها ٦٧٠ طالب وطالبة موزعين على ١٨ فصلا دراسيا منهم ١٢ للمرحلة الإبتدائية و ٦ فصلا دراسيا للمرحلة الإعدادية ووجه بضرورة فصل مبانى الفصول عن المبنى المقرر للصيانة حفاظا على أبنائنا الطلاب.

نائب محافظ بورسعيد وكيل التعليم يتابعان موقف الصيانة بمدرسة قرية الفتح الأساسية

كما نقل الدكتور المهندس عمرو عثمان تعليمات معالى اللواء محب حبشي بضرورة تيسير كل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لتوسيع مدخل المدرسة والتى تعد ثالث أكبر مدرسة من حيث الكثافة بإدارة بحر البقر التعليمية وتمهيد أرض الفناء المدرسي استعدادا لاستقبال أبنائنا قبل بدء الدراسة والتى من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل.

كما تفقد سيادته ومدير المديرية تجهيزات الفصول الدراسية واستعداد رواد الفصول وتابع انتظام سير تسليم الكتب الدراسية مؤكدا على أهمية انتظام سير العملية التعليمية لخدمة أبناء القرية.