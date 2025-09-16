علي هامش بطولة الشطرنج التي تقام ضمن اولمبياد الشركات في نسختها الـ 58 أقيمت مباراة ودية بين المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد ود. محمد عبد العزيز منسق البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد في صالة المدينة الرياضية

بمشاركة رئيس الاتحاد

وديات بأولمبياد الشركات في الشطرنج والبادل

وانتهي اللقاء بروح رياضية كبيرة بعدما فاز رئيس الاتحاد علي المنسق العام وسط حضور من لاعبي الشركات

كما قام رئيس الاتحاد يخوض مباراة ودية في لعبة البادل الحديثة والتي أقيمت علي ملاعب النورس شركه فيها اللواء أشرف عماره نائب رئيس منطقة القناة وسيناء.