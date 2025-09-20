قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

يوفر 3000 فرصة عمل مباشرة .. افتتاح مشروع تركي ضخم في الإسماعيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

افتُتح اليوم مشروع استثماري تركي كبير في محافظة الإسماعيلية، يُعد من أبرز نماذج التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، المشروع يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار.

3000 فرصة عمل جديدة في الإسماعيلية

يساهم المشروع في توفير 3000 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، في خطوة تعكس اهتمام المستثمرين الأتراك بالمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية في مصر.

400 مليون دولار صادرات سنوية متوقعة

من المتوقع أن تصل قيمة صادرات المشروع إلى 400 مليون دولار سنويًا، ما يُعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويُسهم في دعم ميزان التجارة الخارجية.

توسع سريع في غضون شهرين ونصف

يُعد هذا المشروع هو الرابع من نوعه في محافظة الإسماعيلية خلال شهرين ونصف فقط، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والتركي.

أحمد، رجل أعمال تركي: مصر شريك استراتيجي ونخطط لمزيد من التوسع

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال أحمد، رجل الأعمال التركي:"نحن فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي.

 هذا المشروع ليس مجرد استثمار، بل هو رمز حقيقي للصداقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا

وتابع: لقد وجدنا في مصر مناخًا استثماريًا مشجعًا، ونحن ملتزمون بتوسيع أعمالنا في المستقبل القريب."

مشروع استثماري تركي كبير محافظة الإسماعيلية الاستثمار التركي المصري

