الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

منار عبد العظيم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت 20 سبتمبر يشهد أجواءً معتدلة في الصباح الباكر، تتحول إلى طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، بينما تشتد درجات الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وفي ساعات المساء، يكون الطقس مائلًا للحرارة في أوله، معتدلًا في آخره.

شبورة مائية على شمال البلاد والقاهرة الكبرى

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات المبكرة من الصباح، تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتشمل كذلك شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وذلك في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحًا.

سحب منخفضة واضطرابات في الملاحة

من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، مع نشاط في حركة الرياح على عدد من المناطق الساحلية.
وأشارت الأرصاد إلى اضطراب في الملاحة البحرية بعدد من مناطق الساحل الشمالي مثل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.
كما تمتد حالة الاضطراب إلى سواحل خليج السويس، مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كم/س.

درجات الحرارة: أجواء شديدة الحرارة جنوبًا ومعتدلة على السواحل

تشهد درجات الحرارة اليوم تباينًا ملحوظًا بين شمال وجنوب البلاد؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية درجات عظمى حول 33 درجة مئوية، في حين تصل الحرارة إلى 38 درجة في أسوان وأبو سمبل، وتبلغ 37 درجة في الأقصر وقنا.
أما المدن الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط وبورسعيد فتشهد طقسًا أكثر اعتدالًا، مع درجات عظمى تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

نصائح وتحذيرات من الأرصاد

توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، خصوصًا في جنوب البلاد.

متابعة حالة الطقس بشكل مستمر، خصوصًا في المناطق الساحلية ومع اضطرابات الملاحة.

شرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

