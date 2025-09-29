ستعقد في موعدها| قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تقييمات طلاب المدارس

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصلة تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وتبسيط المناهج، واجراء التقييمات في موعدها بجميع المدارس .



جاء ذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها اليوم وزير التربية والتعليم بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة "الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية" بقرية تونة الجبل، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم (1502) طالبًا وطالبة، حيث جاءت زيارة المدرسة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة الالتزام الإجراءات الأخيرة التي وجه بها للتغلب على أي معوقات تواجه المدرسة بما في ذلك توفير معلمين في المواد الأساسية وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، كما وجه الوزير ايضا بإجراء أعمال دهانات وتشجير للمدرسة.

وخلال الجولة، تابع الوزير سير الدراسة داخل الفصول وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التحصيل الدراسي، واستلام الكتب الدراسية وكتب التقييمات، موجهاً بمتابعة دفاتر التحضير والتأكيد على الانضباط والجدية خلال اليوم الدراسي.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى آراء المعلمين حول تطبيق المناهج وكتب التقييمات الجديدة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل أي صعوبات قد تواجه انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير والمحافظ "مدرسة تونة الجبل الثانوية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها (394) طالبًا وطالبة، حيث التقى بالمعلمين وتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالفصول، كما تابع الوزير والمحافظ نسب حضور الطلاب وتوافر المعلمين في كافة المواد الأساسية.

وخلال تفقد فصول الصف الأول الثانوي، أجرى الوزير حواراً مفتوحاً مع الطلاب حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بمنصة "كيريو" اليابانية لتدريس المادة للطلاب، حيث سيكون متاحا للطلاب في حال اجتيازهم للاختبار على منصة "توفاس" الحصول على شهادة دولية تتيح لهم فرص عمل متنوعة، فضلاً عن تمكين المتفوقين من فرص للعمل عن بُعد مع كبرى الشركات اليابانية.

وشملت الجولة كذلك تفقد مدرسة "تونة الجبل للتعليم الأساسي"، التي تضم (460) طالبًا وطالبة، حيث تابع الوزير انتظام صفوف المرحلة الابتدائية