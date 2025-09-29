قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
أخبار البلد

وزير التعليم: فرص عمل للمتفوقين في مادة البرمجة بكبرى الشركات اليابانية

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

 تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم "مدرسة تونة الجبل الثانوية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها (394) طالبًا وطالبة

حيث التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين وتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالفصول

 كما تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  والمحافظ نسب حضور الطلاب وتوافر المعلمين في كافة المواد الأساسية.

وخلال تفقد فصول الصف الأول الثانوي، أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حواراً مفتوحاً مع الطلاب حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بمنصة "كيريو" اليابانية لتدريس المادة للطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون متاحا للطلاب في حال اجتيازهم للاختبار على منصة "توفاس" الحصول على شهادة دولية تتيح لهم فرص عمل متنوعة، فضلاً عن تمكين المتفوقين من فرص للعمل عن بُعد مع كبرى الشركات اليابانية.

جدير بالذكر أنه في إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يرافقه السيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة "الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية" بقرية تونة الجبل، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم (1502) طالبًا وطالبة، حيث جاءت زيارة المدرسة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة الالتزام الإجراءات الأخيرة التي وجه بها للتغلب على أي معوقات تواجه المدرسة بما في ذلك توفير معلمين في المواد الأساسية وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، كما وجه الوزير ايضا بإجراء أعمال دهانات وتشجير للمدرسة.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مبادرة اجيال

المركز القومي للبحوث يحتفل بالختام الناجح لمبادرة أجيال لصيف 2025

الدكتور سلطان أحمد الخلف

الأطباء البيطريين بالكويت: الزمالة إنجاز غير مسبوق بقيادة مصر

بالصور

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

البردي
البردي
البردي

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد