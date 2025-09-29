وزير التعليم: فرص عمل للمتفوقين في مادة البرمجة بكبرى الشركات اليابانية

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم "مدرسة تونة الجبل الثانوية المشتركة"، التي يبلغ عدد طلابها (394) طالبًا وطالبة

حيث التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمعلمين وتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بالفصول

كما تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظ نسب حضور الطلاب وتوافر المعلمين في كافة المواد الأساسية.

وخلال تفقد فصول الصف الأول الثانوي، أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حواراً مفتوحاً مع الطلاب حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بمنصة "كيريو" اليابانية لتدريس المادة للطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون متاحا للطلاب في حال اجتيازهم للاختبار على منصة "توفاس" الحصول على شهادة دولية تتيح لهم فرص عمل متنوعة، فضلاً عن تمكين المتفوقين من فرص للعمل عن بُعد مع كبرى الشركات اليابانية.

جدير بالذكر أنه في إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يرافقه السيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة "الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية" بقرية تونة الجبل، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم (1502) طالبًا وطالبة، حيث جاءت زيارة المدرسة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة الالتزام الإجراءات الأخيرة التي وجه بها للتغلب على أي معوقات تواجه المدرسة بما في ذلك توفير معلمين في المواد الأساسية وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، كما وجه الوزير ايضا بإجراء أعمال دهانات وتشجير للمدرسة.