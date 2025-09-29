وزير التعليم يزور مدرسة الشهيد مصطفى هاني بالمنيا للتأكد من حل أزمة عجز المعلمين

أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، يرافقه اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المدارس بقرية تونة الجبل بالمحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتوفير كافة سبل الدعم لضمان توفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة "الشهيد مصطفى هاني عبد الحميد الابتدائية" بقرية تونة الجبل، التابعة لإدارة ملوي التعليمية، والتي تضم (1502) طالبًا وطالبة

جاءت زيارة وزير التربية والتعليم للمدرسة المذكورة بعد أن تدخل منذ ساعات لحل أزمة عجز المعلمين فيها ، بعد تداول صور و فيديوهات استغاث خلالها الاهالي من جلوس الطلاب في الملعب لعدم وجود معلمين لتغطية حصص اليوم الدراسي

حيث جاءت زيارة المدرسة في إطار حرص الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة الالتزام الإجراءات الأخيرة التي وجه بها للتغلب على أي معوقات تواجه المدرسة بما في ذلك توفير معلمين في المواد الأساسية وإحلال وتجديد المقاعد الدراسية، كما وجه الوزير ايضا بإجراء أعمال دهانات وتشجير للمدرسة.

وزير التعليم يتابع استلام الكتب الدراسية وكتب التقييمات

وخلال الجولة، تابع الوزير سير الدراسة داخل الفصول وانتظام حضور الطلاب والمعلمين، ومستوى التحصيل الدراسي، واستلام الكتب الدراسية وكتب التقييمات، موجهاً بمتابعة دفاتر التحضير والتأكيد على الانضباط والجدية خلال اليوم الدراسي.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى آراء المعلمين حول تطبيق المناهج وكتب التقييمات الجديدة، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل أي صعوبات قد تواجه انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية.

ومن جانبه ، أكد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا حرص المحافظة على دعم المنظومة التعليمية بكافة السبل وتسخير كافة الأدوات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويواصل الوزير محمد عبد اللطيف والسيد اللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا جولتهما بعدد آخر من مدارس المحافظة لمتابعة انتظام العملية التعليمية.