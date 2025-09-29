بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء مثيرة للجدل تزعم أن فصل الشتاء المقبل لعام 2025 سيكون الأبرد على الإطلاق، وهو ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين حول مدى دقة هذه التوقعات وانعكاسها على الحياة اليومية.

وتداول رواد السوشيال ميديا معلومات متباينة، بعضها تحدث عن موجات صقيع قاسية لم تشهدها مصر من قبل، وآخرون ربطوا ذلك بالتغيرات المناخية العالمية والظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

هذا الجدل المتصاعد فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه التنبؤات تستند إلى حقائق علمية، أم أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا الجدل، تدخلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوضيح الصورة للرأي العام، من خلال الرد على هذه المزاعم وتقديم رؤية علمية مبنية على البيانات والتنبؤات الرسمية، لطمأنة المواطنين ووضع الحقائق في إطارها الصحيح.

هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن أن الشتاء المقبل سيكون الأبرد على الإطلاق.

وأكدت أن الهيئة لم تصدر أي بيانات خاصة بفصل الشتاء حتى الآن، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر كل عام، سواء بالحديث عن صيف شديد الحرارة، أو شتاء قارس البرودة.

وأوضحت أن التنبؤات بعيدة المدى “دقتها ضعيفة جدًا”، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي جعلت من الصعب الاعتماد على توقعات طويلة الأجل.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد طبيعة الشتاء المقبل إلا مع اقتراب موعده، لافتة إلى أنه عند بداية الفصل؛ يمكن الحديث عن مواصفاته، وبعد انتهائه فقط، يمكن الحكم ما إذا كان “الأبرد” أو “ضمن المعدلات الطبيعية”.

وشددت غانم على أن فصل الخريف ما زال في بدايته، ولا يزال أمامنا ما يقرب من شهر ونصف إلى 3 أشهر على بداية الشتاء رسميًا، وبالتالي فإن الحديث عن شتاء “الأبرد على الإطلاق” لا أساس له من الصحة.