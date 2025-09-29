قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

فصل الشتاء
فصل الشتاء
رنا أشرف

خلال الأيام الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أنباء مثيرة للجدل تزعم أن فصل الشتاء المقبل لعام 2025 سيكون الأبرد على الإطلاق، وهو ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين المواطنين حول مدى دقة هذه التوقعات وانعكاسها على الحياة اليومية. 

وتداول رواد السوشيال ميديا معلومات متباينة، بعضها تحدث عن موجات صقيع قاسية لم تشهدها مصر من قبل، وآخرون ربطوا ذلك بالتغيرات المناخية العالمية والظواهر الجوية المتطرفة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. 

هذا الجدل المتصاعد فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه التنبؤات تستند إلى حقائق علمية، أم أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

 وفي هذا الجدل، تدخلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتوضيح الصورة للرأي العام، من خلال الرد على هذه المزاعم وتقديم رؤية علمية مبنية على البيانات والتنبؤات الرسمية، لطمأنة المواطنين ووضع الحقائق في إطارها الصحيح.

هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة


قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن أن الشتاء المقبل سيكون الأبرد على الإطلاق.

وأكدت أن الهيئة لم تصدر أي بيانات خاصة بفصل الشتاء حتى الآن، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر كل عام، سواء بالحديث عن صيف شديد الحرارة، أو شتاء قارس البرودة.

وأوضحت أن التنبؤات بعيدة المدى “دقتها ضعيفة جدًا”، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي جعلت من الصعب الاعتماد على توقعات طويلة الأجل.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد طبيعة الشتاء المقبل إلا مع اقتراب موعده، لافتة إلى أنه عند بداية الفصل؛ يمكن الحديث عن مواصفاته، وبعد انتهائه فقط، يمكن الحكم ما إذا كان “الأبرد” أو “ضمن المعدلات الطبيعية”.

وشددت غانم على أن فصل الخريف ما زال في بدايته، ولا يزال أمامنا ما يقرب من شهر ونصف إلى 3 أشهر على بداية الشتاء رسميًا، وبالتالي فإن الحديث عن شتاء “الأبرد على الإطلاق” لا أساس له من الصحة. 

فصل الشتاء الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية شتاء 2025 حالات الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

تويوتا كورولا موديل 2003

سوق المستعمل 2025 .. أركب تويوتا كورولا بـ 350 ألف جنيه

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

بالصور

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

البيض الصيني
البيض الصيني
البيض الصيني

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد