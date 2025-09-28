هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

أثيرت أنباء جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن أن فصل الشتاء المقبل 2025، سيكون الأبرد على الإطلاق، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للرد عليها وتوضيح صحتها من عدمه.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، أن ما يتم تداوله غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، مشددة على أن الهيئة لم تصدر أي بيانات بشأن طبيعة شتاء هذا العام حتى الآن.



منار غانم: الشتاء المقبل مش الأبرد.. وما يتداول شائعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لا صحة مطلقًا لما يتم تداوله بشأن أن الشتاء المقبل سيكون الأبرد على الإطلاق.

وأكدت أن الهيئة لم تصدر أي بيانات خاصة بفصل الشتاء حتى الآن، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تتكرر كل عام، سواء بالحديث عن صيف شديد الحرارة، أو شتاء قارس البرودة.

وأوضحت أن التنبؤات بعيدة المدى “دقتها ضعيفة جدًا”، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي جعلت من الصعب الاعتماد على توقعات طويلة الأجل.

وأضافت أنه لا يمكن تحديد طبيعة الشتاء المقبل إلا مع اقتراب موعده، لافتة إلى أنه عند بداية الفصل؛ يمكن الحديث عن مواصفاته، وبعد انتهائه فقط، يمكن الحكم ما إذا كان “الأبرد” أو “ضمن المعدلات الطبيعية”.

وشددت غانم على أن فصل الخريف ما زال في بدايته، ولا يزال أمامنا ما يقرب من شهر ونصف إلى 3 أشهر على بداية الشتاء رسميًا، وبالتالي فإن الحديث عن شتاء “الأبرد على الإطلاق” لا أساس له من الصحة