استعدادًا للشتاء .. محاكاة حية جديدة لمواجهة الأمطار بكفر الشيخ | صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تجربة عملية ميدانية كبرى لشفط وتصريف المياه من داخل ميدان أبو غنام بمدينة بيلا، في محاكاة واقعية لهطول الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك بحضور الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونواب رئيس المدينة، ومسؤولي منطقة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاءت التجربة في إطار الاستعدادات الاستباقية لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حيث تم ضخ كميات ضخمة من المياه في الميدان، لاختبار كفاءة شبكات تصريف الأمطار والبالوعات وصلاحية المعدات المستخدمة في الطوارئ.

وأكدت الدكتورة آمال بركات أن التجربة تأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الوحدة المحلية لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل السريع مع موجات السيول المحتملة، مشيرة إلى أن الاستعداد المبكر وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية، يمثلان حجر الزاوية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت رئيس المدينة، على أهمية التدريب العملي للأطقم الفنية والتنفيذية على تقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب، مؤكدة أن سلامة المواطنين أولوية قصوى في خطة الطوارئ الشتوية التي وضعتها المدينة.