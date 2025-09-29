قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

أعلنت عدد من الفنانات خلال الساعات الماضية ، عن دخولهن عش الزوجية مرة أخرى، وفي السطور التالية نرصد تلك الفنانات. 

إيناس الدغيدي : 

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي ، عن زواجها من رجل أعمال مصري يعش في روسيا، حيث تجاوز الزوجان سن السبعين عامًا، وقررا الاحتفال وسط أصدقائهما في حفل في أحدي الفنادق الكبري، قبل أن يتراجعا عن هذا الأمر بعد انتشار دعوة زفافهما، بعد تعرضهما إلى الانتقادات، حيث استقروا علي إقامة حفل بسيط يجمع الاهل والأصدقاء المقربين فقط.  

وتعد تلك الزيجة الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي بعد أن تروجت من طبيب أسنان شهير، واستمرت تلك الزيجة عدة سنوات طويلة وصلت إلي 30 عام ، قبل ان يتم الانفصال بينهم. 

المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها 

رانيا يوسف: 

الفنانة رانيا يوسف تزوجت للمرة الرابعة خلال الأيام الماضية من مخرج منفذ، حيث تعرفت عليه داخل كواليس مسلسل"نص الشعب أسمه محمد"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيت نشات بينهم قصة الحب، قبل أن يتزوجا، حيث أعلنوا عن الزواج بعد أن ظهرا معًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد. 

رانيا يوسف وزوجها 

وتعد تلك هي الزيجة الرابعة للفنانة رانيا يوسف، حيث سبق وانت تزوجت من المنتج محمد مختار بالإضافة الي زيجتان .

غادة إبراهيم: 

أعلنت هي الأخرى زواجها استعدادها للزواج للمرك الثانية من رجل أعمال أردني بلجيكي، حيث من المقرر ان يتم عقد القران يوم 1 نوفمبر، في أجواء عائلية، حيث يقتصر الحفل المقرر اقامته في المنزل بحضور الأهل فقط، وعلي أن يسافر العروسان إلى الجونة ثم بلجيكا، لقضاء شهر العسل، وصرحت غادة إبراهيم أنها لن تعتزل الفن، ولكن ستمتنع عن اداء المشاهد الجرئية او ارتداء ملابس مكشوفة. 

غادة إبراهيم 
إيناس الدغيدي رانيا يوسف غادة إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

بالصور

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد