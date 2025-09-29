3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

أعلنت عدد من الفنانات خلال الساعات الماضية ، عن دخولهن عش الزوجية مرة أخرى، وفي السطور التالية نرصد تلك الفنانات.

إيناس الدغيدي :

أعلنت المخرجة إيناس الدغيدي ، عن زواجها من رجل أعمال مصري يعش في روسيا، حيث تجاوز الزوجان سن السبعين عامًا، وقررا الاحتفال وسط أصدقائهما في حفل في أحدي الفنادق الكبري، قبل أن يتراجعا عن هذا الأمر بعد انتشار دعوة زفافهما، بعد تعرضهما إلى الانتقادات، حيث استقروا علي إقامة حفل بسيط يجمع الاهل والأصدقاء المقربين فقط.

وتعد تلك الزيجة الثانية للمخرجة إيناس الدغيدي بعد أن تروجت من طبيب أسنان شهير، واستمرت تلك الزيجة عدة سنوات طويلة وصلت إلي 30 عام ، قبل ان يتم الانفصال بينهم.

المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها

رانيا يوسف:

الفنانة رانيا يوسف تزوجت للمرة الرابعة خلال الأيام الماضية من مخرج منفذ، حيث تعرفت عليه داخل كواليس مسلسل"نص الشعب أسمه محمد"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيت نشات بينهم قصة الحب، قبل أن يتزوجا، حيث أعلنوا عن الزواج بعد أن ظهرا معًا في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

رانيا يوسف وزوجها

وتعد تلك هي الزيجة الرابعة للفنانة رانيا يوسف، حيث سبق وانت تزوجت من المنتج محمد مختار بالإضافة الي زيجتان .

غادة إبراهيم:

أعلنت هي الأخرى زواجها استعدادها للزواج للمرك الثانية من رجل أعمال أردني بلجيكي، حيث من المقرر ان يتم عقد القران يوم 1 نوفمبر، في أجواء عائلية، حيث يقتصر الحفل المقرر اقامته في المنزل بحضور الأهل فقط، وعلي أن يسافر العروسان إلى الجونة ثم بلجيكا، لقضاء شهر العسل، وصرحت غادة إبراهيم أنها لن تعتزل الفن، ولكن ستمتنع عن اداء المشاهد الجرئية او ارتداء ملابس مكشوفة.