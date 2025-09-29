قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فؤاد هنو يشهد الجلسة الافتتاحية لموندياكولت 2025 ويلتقي وزراء الثقافة في العالم

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2025)، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وعلى هامش الجلسة، التقى وزير الثقافة المصري بعدد من نظرائه من وزراء الثقافة المشاركين، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، وبحث آفاق جديدة للشراكات الدولية في المجالات الفنية والإبداعية.

ناقشت الجلسة الافتتاحية الحق في الثقافة بوصفه حقًا أصيلًا للجميع، يشمل الوصول إلى الثقافة، والإبداع، والمشاركة فيها، والاستمتاع بها. وأكدت أن الحقوق الثقافية تُعترف بها كحقوق فردية وجماعية، وتمتد لتشمل جميع مجالات الثقافة بدءًا من التراث الثقافي وصولًا إلى القطاعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك البيئة الرقمية.

كما أبرزت المناقشات أهمية الحقوق الثقافية كركيزة أساسية للكرامة الإنسانية، وتحقيق الذات، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأشارت إلى أن ممارستها تُسهم في صون التنوع وتحقيق الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة، مما يجعل ضمان الحق في الثقافة التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وأكد المشاركون على أهمية وضع أطر قانونية وسياسات عامة تحمي الهوية والتراث الثقافي للشعوب والمجتمعات، إلى جانب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في المجالات الثقافية، وتدعيم حقوق الملكية الفكرية، ودعم حرية الإبداع الفني، والدفاع عن تنوع المحتوى واللغات. كما شددوا على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز حماية وإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة التنمية المستدامة منظمة اليونسكو وزراء الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

مجموعة علي بابا القابضة

ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

بالصور

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4
بي ام دبليو M4

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد