أحمد فؤاد هنو يشهد الجلسة الافتتاحية لموندياكولت 2025 ويلتقي وزراء الثقافة في العالم

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (موندياكولت 2025)، الذي تنظمه منظمة اليونسكو بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وعلى هامش الجلسة، التقى وزير الثقافة المصري بعدد من نظرائه من وزراء الثقافة المشاركين، حيث تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات، وبحث آفاق جديدة للشراكات الدولية في المجالات الفنية والإبداعية.

ناقشت الجلسة الافتتاحية الحق في الثقافة بوصفه حقًا أصيلًا للجميع، يشمل الوصول إلى الثقافة، والإبداع، والمشاركة فيها، والاستمتاع بها. وأكدت أن الحقوق الثقافية تُعترف بها كحقوق فردية وجماعية، وتمتد لتشمل جميع مجالات الثقافة بدءًا من التراث الثقافي وصولًا إلى القطاعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك البيئة الرقمية.

كما أبرزت المناقشات أهمية الحقوق الثقافية كركيزة أساسية للكرامة الإنسانية، وتحقيق الذات، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وأشارت إلى أن ممارستها تُسهم في صون التنوع وتحقيق الإنصاف والحد من أوجه عدم المساواة، مما يجعل ضمان الحق في الثقافة التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وأكد المشاركون على أهمية وضع أطر قانونية وسياسات عامة تحمي الهوية والتراث الثقافي للشعوب والمجتمعات، إلى جانب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في المجالات الثقافية، وتدعيم حقوق الملكية الفكرية، ودعم حرية الإبداع الفني، والدفاع عن تنوع المحتوى واللغات. كما شددوا على ضرورة استمرار الجهود لتعزيز حماية وإعادة واسترداد الممتلكات الثقافية.