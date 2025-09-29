قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
حوادث

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام بعض الصبية بإستقلال سيارة وسيرهم برعونة بكفر الشيخ وجلوس أحدهم أعلى مقدمة السيارة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

التحفظ على سيارة قادها طفل واصدقائه بكفر الشيخ

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكها مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس وقائدها ومستقيلها وقت إرتكاب الواقعة (نجله ، وصديقه).

وبمواجهتهم قرر مالك السيارة بتحصل نجله على مفاتيحها خلسة "دون علمه" وقيادتها للتنزه رفقة أصدقائه، وبسؤال نجله وصديقه إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها ومستقلها.

الداخلية وزارة الداخلية كفر الشيخ البرلس

