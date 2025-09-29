التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام بعض الصبية بإستقلال سيارة وسيرهم برعونة بكفر الشيخ وجلوس أحدهم أعلى مقدمة السيارة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

التحفظ على سيارة قادها طفل واصدقائه بكفر الشيخ

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" ومالكها مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس وقائدها ومستقيلها وقت إرتكاب الواقعة (نجله ، وصديقه).

وبمواجهتهم قرر مالك السيارة بتحصل نجله على مفاتيحها خلسة "دون علمه" وقيادتها للتنزه رفقة أصدقائه، وبسؤال نجله وصديقه إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها ومستقلها.