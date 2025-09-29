سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم

قررت النيابة العامة فى أكتوبر، حبس 3 عمال إنشاءات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة سرقة فيلا السفيرة السابقة إيمان محرم وقتل كلب الحراسة بطعام مسمم بمدينة 6 أكتوبر.

وطالبت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، وامرت بتفريغ الفيديوهات التى رصدت المتهمين خلال إلقائهم طعام مسمم للكلب داخل الفيلا المتهمين بمحاولة سرقتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بمحاولة سرقة فيلا سفيرة سابقة بأكتوبر، وهم 3 عمال إنشاءات كانوا يعملون في موقع مجاور للفيلا، وتحرر محضر بقسم شرطة أول أكتوبر من مالك الفيلا، يفيد بأنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به والمرخص، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، وأرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي.

وطالب مقدم البلاغ بضرورة القبض على المتهمين بمحاولة السرقة، وكذا بتهمة قتل كلبه المرخص، الذي قضى صحبته 6 سنوات من الحراسة، وقتل غدرًا من قبل العمال بنوع خاص من السم الذي يقتل على الفور.