إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

تطاير شبك سييرا الأمامي من السيارات رغم استدعاءات GMC

عزة عاطف

يفترض أن تكون شاحنات البيك أب كاملة الحجم رمزًا للصلابة والمتانة، إلا أن سمعة جي إم سي سييرا تعرضت لهزة كبيرة بعد استدعاء ضخم شمل أكثر من 70 ألف شاحنة، نظرا لوجود مشكلة تتعلق باحتمال تشقق نقاط تثبيت الشبك الأمامي، ما قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة.

ورصدت جنرال موتورز في فبراير الماضي أكثر من 1,200 حالة من هذه الأعطال التي واجهها العملاء بالفعل. 

ووفقًا لبيانات الشركة، فإن الخلل يكمن في نقاط التثبيت التي سمحت بتسرب طلاء الكروم إلى شبكة التهوية، ما يضعف متانة التثبيت مع الوقت.

اللافت أن المشكلة عادت إلى الواجهة مؤخرًا رغم تنفيذ إجراءات الاستدعاء. 

حادث تطاير شبك GMC سييرا

ونشر أحد مالكي شاحنات GMC سييرا نشر على منصة "ريديت" صورًا لشاحنته بعد أن تطاير شبكها الأمامي على الطريق السريع، مؤكدًا أنه سبق أن أجرى الإصلاح الموصى به لدى الوكيل.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح تضمنت مثبتات جديدة إلى جانب مادة لاصقة إضافية على الجانب السفلي من الشبك الأمامي، لكن يبدو أن هذه المعالجة لم تصمد أمام الظروف الفعلية على الطريق.

حتى الآن، لا توجد تقارير أخرى مماثلة بعد عملية الاستدعاء، ما قد يشير إلى أن الواقعة مرتبطة بخلل في جودة تنفيذ الإصلاح أكثر من كونها مشكلة تصنيعية عامة.

مع ذلك، يبقى القلق قائمًا بين ملاك شاحنات سييرا، خصوصًا مع حساسية الأمر المتعلق بسلامة المركبة على الطرق السريعة.

وإذا تكررت حالات مشابهة، فقد تجد جنرال موتورز نفسها مضطرة لإطلاق استدعاء إضافي أو تعديل طريقة الإصلاح بشكل جذري، خاصة أن الشاحنات تُستخدم بكثافة في ظروف قاسية تتطلب مستويات عالية من الاعتمادية.

وتفتح الواقعة الباب مجددًا للنقاش حول فعالية برامج الاستدعاء، إذ لا يكفي أحيانًا إطلاق حملة واحدة لمعالجة مشكلة تقنية معقدة، بل يتطلب الأمر متابعة دقيقة لضمان سلامة العملاء والحفاظ على سمعة العلامة التجارية.

GMC جي إم سي جنرال موتورز الاستدعاءات سيارات GMC

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

الكشف عن تعديلات جريئة لسيارة بي ام دبليو M4

