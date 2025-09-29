قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة

الديب أبوعلي

أكد الدكتور عبد الكريم أبو زنيد، نقيب الأطباء البيطريين بفلسطين، أن فلسطين تبذل جهودا حثيثة لتطوير مهنة الطب البيطري رغم التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن النقابة وضعت خلال العامين الماضيين نظاما جديدا لمزاولة المهنة بالشراكة مع وزارة الزراعة، في ظل غياب المجلس التشريعي وصعوبة إقرار القوانين.

وقال أبو زنيد، خلال كلمته في الملتقى الأول للنقباء العرب وعمداء ومسؤولي الطب البيطري بالمنطقة العربية: "عملنا على إعداد نظام لمزاولة المهنة ورفعناه إلى رئاسة الوزراء وديوان الفتوى والتشريع، بحيث يلزم الطبيب بعد التخرج بقضاء عام كامل في التدريب داخل مؤسسات معترف بها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، على أن يخضع بعد ذلك لامتحان مزاولة المهنة بالشراكة بين النقابة ووزارة الزراعة"، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان كفاءة الطبيب البيطري والحفاظ على تطوير معارفه ومهاراته باستمرار.

وأوضح أن النموذج المصري في تنظيم امتحان مزاولة المهنة والبورد يمثل تجربة رائدة يستحسن تعميمها على المستوى العربي، قائلا: "من المهم أن نحافظ على وجود طبيب بيطري يمتلك معارف محدثة طوال فترة عمله، فلا يعقل أن يتخرج الطبيب ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة ثم يستمر في ممارسة العمل 30 أو 40 عامًا دون تحديث معلوماته، بينما التطورات العلمية متسارعة فى هذا المجال".

وتطرق أبو زنيد إلى قضية التعليم الأكاديمي في كليات الطب البيطري، مشيرا إلى أن الاتجاه نحو التخصص أصبح ضرورة ملحة في ظل اتساع مجالات المهنة، لافتا: "في السابق كان الطبيب البيطري يعمل في جميع التخصصات: الحيوانات الأليفة، الخيول، الدواجن، والأبقار، لكن هذا أصبح غير ممكن مع التوسع الكبير في مهام المهنة وتطورها، لذلك نشجع التوجه الجديد الذي بدأت به بعض الجامعات، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، حيث تكون السنوات الثلاث الأولى لتدريس المواد الأساسية، ثم يتجه الطالب في السنتين الرابعة والخامسة إلى تخصصات فرعية"، موضحا أن هذا النموذج يساهم في تخريج أطباء بيطريين متخصصين قادرين على مواكبة التطورات في مجالاتهم الدقيقة.

ووجه نقيب الأطباء البيطريين بفلسطين الشكر إلى نقابة الأطباء البيطريين في مصر، وجامعة المنصورة، وكل القائمين على تنظيم الملتقى، قائلا: نقدر عاليا جهود أشقائنا في مصر لدعم مهنة الطب البيطري عربيا، ونتطلع لمزيد من التعاون والتكامل الذي يخدم الطبيب البيطري والقطاع الصحي والاقتصادي في وطننا العربي.

الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين بفلسطين نقيب الأطباء البيطريين بفلسطين فلسطين مهنة الطب البيطري نقابة الأطباء البيطريين

