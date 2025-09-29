قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مواصفات سيارة سلطان ماكلارين F1 التي حطمت الأرقام القياسية

ماكلارين
ماكلارين
عزة عاطف

في ديسمبر المقبل، يترقب عشاق السيارات الفاخرة حدثًا استثنائيًا مع عرض إحدى أندر وأشهر سيارات العالم: سلطان ماكلارين F1 موديل 1994، التي ارتبطت بتاريخ ملكي ضمن المجموعة الشهيرة لـ “سلطان بروناي”. 

ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها حاجز 21 مليون دولار، ما يجعلها مرشحة لتصبح سلطان ماكلارين من أغلى سيارات F1 التي تباع في مزاد علني على الإطلاق.

تاريخ سيارة سلطان ماكلارين

صنعت ماكلارين 64 نسخة فقط من F1 المخصصة للطرقات، وتحمل هذه السيارة رقم الهيكل 014. 

عند إنتاجها، جاءت سيارة سلطان ماكلارين F1 بلون الأصفر التيتانيوم مع مقصورة بجلد أسود وألكانتارا. 

ورغم دخولها مجموعة سلطان بروناي، لم تبقَ طويلًا لديه؛ إذ انتقلت ملكيتها سريعًا إلى بريطانيا، ثم إلى المدير السابق لشركة ماكلارين، ديفيد كلارك.

بعد ذلك، استحوذ عليها جامع سيارات من نيويورك، قبل أن تنتقل إلى كاليفورنيا ثم تُعاد إلى مقر ماكلارين عام 2006 لإجراء إصلاح شامل وتعديلات واسعة.

خلال إعادة التأهيل، حصلت السيارة على طلاء جديد بلون أبيض إيبيس، وزودت بمجموعة Aero LM النادرة التي شملت جناحًا خلفيًا ثابتًا، ومصدًا أماميًا مستوحى من F1 GTR، وفتحات تهوية مشابهة لطراز F1 LM، ولم تحصل سوى 8 سيارات F1 حول العالم على هذه المجموعة.

إلى جانب ذلك، أضيف نظام عادم محسن، وعجلات خفيفة الوزن من OZ Racing، بالإضافة إلى مقصورة داخلية معدلة بالكامل بمواصفات LM. 

بلغت تكلفة هذه التعديلات على سيارة سلطان ماكلارين أكثر من 500,000 دولار، ما جعلها واحدة من أكثر سيارات F1 المعدلة شمولًا على الطرقات.

تتميز هذه النسخة بجاذبية خاصة، حيث ترك بطل العالم لويس هاميلتون بصمته عليها خلال موسم 2007 للفورمولا 1. كما قطعت السيارة حتى الآن مسافة 13,711 ميلاً (22,065 كيلومتراً) فقط، لتعرض بحالة ممتازة لعشاق الاقتناء.

السيارة سلطان ماكلارين F1 ليست الوحيدة في الحدث؛ إذ ستعرض إلى جانب جوردون موراي T.50 من المجموعة نفسها، ما يزيد من قيمة المزاد وأهميته لهواة الجمع. 

وبفضل ندرتها، تاريخها الملكي، وتعديلات LM الفريدة، تمثل هذه F1 014 قطعة استثنائية من تاريخ السيارات، ينتظر أن تجذب أنظار العالم وjسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق المزادات.

سلطان ماكلارين سيارة ماكلارين F1 سيارات F1 دولار السيارات الفاخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة في الدوري

حمادة صدقي

حمادة صدقي: تريزيجيه مفتاح الأهلي.. والزمالك يمتلك ثلاثي قوي

قبل القمة بساعات ..قناة الأهلي تنشر فيديو لنبذ التعصب

قبل القمة بساعات .. قناة الأهلي تنشر فيديو لنبذ التعصب

بالصور

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد