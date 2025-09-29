مواصفات سيارة سلطان ماكلارين F1 التي حطمت الأرقام القياسية

في ديسمبر المقبل، يترقب عشاق السيارات الفاخرة حدثًا استثنائيًا مع عرض إحدى أندر وأشهر سيارات العالم: سلطان ماكلارين F1 موديل 1994، التي ارتبطت بتاريخ ملكي ضمن المجموعة الشهيرة لـ “سلطان بروناي”.

ومن المتوقع أن يتجاوز سعرها حاجز 21 مليون دولار، ما يجعلها مرشحة لتصبح سلطان ماكلارين من أغلى سيارات F1 التي تباع في مزاد علني على الإطلاق.

تاريخ سيارة سلطان ماكلارين

صنعت ماكلارين 64 نسخة فقط من F1 المخصصة للطرقات، وتحمل هذه السيارة رقم الهيكل 014.

عند إنتاجها، جاءت سيارة سلطان ماكلارين F1 بلون الأصفر التيتانيوم مع مقصورة بجلد أسود وألكانتارا.

ورغم دخولها مجموعة سلطان بروناي، لم تبقَ طويلًا لديه؛ إذ انتقلت ملكيتها سريعًا إلى بريطانيا، ثم إلى المدير السابق لشركة ماكلارين، ديفيد كلارك.

بعد ذلك، استحوذ عليها جامع سيارات من نيويورك، قبل أن تنتقل إلى كاليفورنيا ثم تُعاد إلى مقر ماكلارين عام 2006 لإجراء إصلاح شامل وتعديلات واسعة.

خلال إعادة التأهيل، حصلت السيارة على طلاء جديد بلون أبيض إيبيس، وزودت بمجموعة Aero LM النادرة التي شملت جناحًا خلفيًا ثابتًا، ومصدًا أماميًا مستوحى من F1 GTR، وفتحات تهوية مشابهة لطراز F1 LM، ولم تحصل سوى 8 سيارات F1 حول العالم على هذه المجموعة.

إلى جانب ذلك، أضيف نظام عادم محسن، وعجلات خفيفة الوزن من OZ Racing، بالإضافة إلى مقصورة داخلية معدلة بالكامل بمواصفات LM.

بلغت تكلفة هذه التعديلات على سيارة سلطان ماكلارين أكثر من 500,000 دولار، ما جعلها واحدة من أكثر سيارات F1 المعدلة شمولًا على الطرقات.

تتميز هذه النسخة بجاذبية خاصة، حيث ترك بطل العالم لويس هاميلتون بصمته عليها خلال موسم 2007 للفورمولا 1. كما قطعت السيارة حتى الآن مسافة 13,711 ميلاً (22,065 كيلومتراً) فقط، لتعرض بحالة ممتازة لعشاق الاقتناء.

السيارة سلطان ماكلارين F1 ليست الوحيدة في الحدث؛ إذ ستعرض إلى جانب جوردون موراي T.50 من المجموعة نفسها، ما يزيد من قيمة المزاد وأهميته لهواة الجمع.

وبفضل ندرتها، تاريخها الملكي، وتعديلات LM الفريدة، تمثل هذه F1 014 قطعة استثنائية من تاريخ السيارات، ينتظر أن تجذب أنظار العالم وjسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في سوق المزادات.