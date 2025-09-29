13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري

تتجه أنظار الجماهير نحو استاد القاهرة الدولي حيث يستضيف قمة بطولة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

ويتطلع الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في مصالحة جماهيره بخطف فوز ثمين من الغريم التقليدي، بعد التعادل المحبط مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويظهر 9 لاعبين للمرة الأولى في ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك وهم

أحمد ربيع، المهدي سليمان، عمرو ناصر، عدي الدباغ، آدم كايد، أحمد شريف، عبد الحميد معالي، محمد إسماعيل، خوان بيزيرا.



بينما يدخل الأهلي بعدد أقل من اللاعبين الذين يخوضوا القمة أمام الزمالك للمرة الأولى وهم محمد علي بن رمضان، محمد سيحا، ياسين مرعي، حمزة عبد الكريم.