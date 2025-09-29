قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
توك شو

الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة

السيسي وبن زايد
السيسي وبن زايد
البهى عمرو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "الاثنين" بقصر الاتحادية، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية، يحلّ خلالها ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتدادًا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة، أن اللقاء شمل اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهّد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

كما أعرب عن حرص الدولة المصرية على تذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمنًا الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبه، أشاد رئيس الإمارات بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

السيسي محمد بن زايد الرئيس السيسي الإمارات رئيس الإمارات

