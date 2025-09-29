الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "الاثنين" بقصر الاتحادية، نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية، يحلّ خلالها ضيفًا عزيزًا على وطنه الثاني، كما تأتي هذه الزيارة امتدادًا للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين.

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة، أن اللقاء شمل اجتماعًا موسعًا ضم وفدي البلدين، أعقبه اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين، ثم مأدبة غداء عمل أقيمت تكريمًا لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث أعرب الزعيمان عن ترحيبهما بالمبادرة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في القطاع، مؤكدين أهمية دعم هذه المبادرة السلمية بما يمهّد الطريق أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات، مشيدًا بالتطور الملحوظ في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

كما أعرب عن حرص الدولة المصرية على تذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية، مثمنًا الطفرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

من جانبه، أشاد رئيس الإمارات بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.