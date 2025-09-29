فينجادا لـ صدى البلد: غيابات الأهلي مؤثرة.. والثقة مفقودة قبل القمة

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، مدرب الزمالك السابق، عن توقعاته لقمة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فينجادا في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “ربما لن نشهد مباراة كبيرة اليوم بسبب الصعوبات والأداء غير الجيد عمومًا في الدوري المصري، من الممكن أن تنتهي المباراة بالتعادل، وهذه النتيجة تُبقي على طموحات الأهلي والزمالك قائمة”.

وأضاف: “الأهلي لديه تشكيلة قوية لكنه يعاني من أزمة ثقة ومن الصعب تفسير تراجع النتائج، لكن بالنسبة لمباراة اليوم فلا شك أن غياب إمام عاشور وزيزو سيؤثران سلبًا على الفريق”.

وختم: "من الصعب أن يفوز فريق بفارق كبير في مباراة اليوم، وحتى إن حدث، تبقى مباراة بثلاث نقاط مثل أي لقاء، فالأهلي لم يتوج بالدوري في الموسم الذي فاز به على الزمالك 6-1، حيث كان اللقب من نصيب الإسماعيلي».

ترتيب الزمالك والأهلي

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

في المقابل، يوجد الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).