في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
رياضة

وادي دجلة يواصل حصد الإنجازات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب خلال سبتمبر

علا محمد

واصل أبطال وبطلات أندية وادى دجلة سلسلة الإنجازات المتميزة على الساحة الرياضية الدولية خلال شهر سبتمبر، بعد مشاركات ناجحة ونتائج لافتة في بطولات التنس، وسباقات السرعة، والتايكوندو، والجمباز الفني، وسباحة الزعانف، لتواصل بذلك تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز الكيانات الرياضية الداعمة للمواهب المصرية في مختلف الأعمار والتخصصات.


في رياضة التنس، تألق لاعبو أندية وادى دجلة خلال مشاركتهم في بطولة الجزيرة الدولية J60 المُصنفة من الفئة A، والتي أقيمت في دولة توغو في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2025، ونجحوا في حصد 7 كؤوس متنوعة، بواقع 3 كؤوس للمركز الأول، وكأس للمركز الثاني، و3 كؤوس للمركز الثالث، وسط منافسة قوية من أبرز لاعبي القارة. حيث حصل اللاعب محمد طارق على كأس المركز الأول في منافسات زوجي الناشئين، فيما نال كل من علي فاروق ومصطفى محمد حرب كأس المركز الثالث في نفس الفئة. 
وعلى صعيد الناشئات، قدمت اللاعبة جودي طويلة أداءً استثنائيًا تُوجت على إثره بكأسي المركز الأول في منافسات فردي وزوجي الناشئات، كما حصدت اللاعبة تالا أحمد نور الدين كأس المركز الثاني في زوجي الناشئات، وأضافت زميلتها ملك هيثم كأس المركز الثالث في منافسات فردي الناشئات، ليؤكد الفريق النسائي تفوقه في البطولة.


وفي إنجاز جديد يضاف إلى رصيد النادي، تأهل اللاعب محمد صفوت، نجم أندية وادى دجلة ومنتخب مصر الوطني للتنس، إلى المجموعة العالمية الأولى World Group I Play-offs ضمن منافسات كأس ديفيز، بعد تحقيقه فوزًا حاسمًا في منافسات الزوجي، ليُسهم في عودة مصر للمجموعة العالمية الأولى للمرة الأولى منذ سنوات، وهو ما يعكس جهوده المستمرة وتطوره الفني اللافت في الفترة الأخيرة.


أما في سباقات السرعة، فقد سجّل أبطال وادى دجلة حضورًا فريدًا ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري، بعدما انضم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة إلى القائمة الرسمية للمنتخب المشارك في بطولة العالم المقامة في الصين، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق يعكس هيمنة النادي على اللعبة. واللاعبون هم: حبيبة عادل، دارين وائل، شريف وائل، محمد عمرو، نسمة محمد، شهد شريف، كريم خالد، ومحمد عمرو. كما تم اختيار الدكتورة كرستين نصحي، المدير الفني لسباقات السرعة بأندية وادى دجلة، لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في البطولة، إلى جانب اختيار الكابتن محمد جمال، مدرب الفريق بالنادي، للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب. واستمرارًا لمسيرة التفوق، تأهلت البطلة دارين وائل، لاعبة أندية وادى دجلة ومنتخب مصر، إلى نصف نهائي بطولة العالم بالصين، بعد أداء قوي ومستوى فني مميز يُضاف إلى سلسلة إنجازاتها في البطولات الدولية.


وفي التايكوندو، توجت البطلة جنى خطاب، لاعبة أندية وادى دجلة ومنتخب مصر الوطني، بالميدالية الذهبية في بطولة ألمانيا المفتوحة G2 التي أُقيمت يوم 14 سبتمبر 2025، وذلك بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة إسرائيل بنتيجة 2/0 ضمن منافسات وزن 53 كجم، في مباراة قوية أكدت فيها على تميزها الفني وقدرتها على حسم المواجهات الكبرى. كما حقق اللاعب معتز بالله عاصم، لاعب وادى دجلة والمنتخب الوطني، الميدالية الفضية في نفس البطولة، ليضيف إنجازًا جديدًا لمسيرته الدولية.
وفي الجمباز الفني، واصل براعم أندية وادى دجلة من فرعي شيراتون وأكتوبر 1، تحت 8 سنوات، تألقهم اللافت في بطولة كأس مصر التي أُقيمت يوم 11 أغسطس 2025 على صالة نادي مدينة نصر الرياضي، بعد حصدهم 31 ميدالية متنوعة، من بينها 23 ميدالية ذهبية، و7 ميداليات فضية، وميدالية برونزية واحدة، في واحدة من أقوى بطولات الجمباز على مستوى الجمهورية، والتي أظهرت مدى تطور اللاعبين في المراحل العمرية الصغيرة، نتيجة الدعم الفني والتدريبي الممنهج داخل النادي.


وفي رياضة سباحة الزعانف، شارك اللاعب يوسف أحمد السولية، لاعب أندية وادى دجلة ومنتخب مصر الوطني، في البطولة العربية والإفريقية للمسافات القصيرة والطويلة، التي أُقيمت في تونس في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2025، ونجح في التتويج بالمركز الأول في سباق التتابع 4x500 متر بالمياه المفتوحة، كما حقق المركز الخامس في سباق 50 متر حرة بالزعانف، ليؤكد على قدراته الكبيرة ومكانته كأحد أبرز السباحين في هذه الفئة.


وتأتي هذه الإنجازات تأكيدًا لنجاح منظومة وادى دجلة في دعم الأبطال على مختلف المستويات، من خلال برامج تدريبية متقدمة، وإشراف فني متخصص، ومشاركات مستمرة في البطولات المحلية والدولية، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين وتعزيز فرصهم في تمثيل مصر بالمحافل الكبرى. 
جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بالألعاب الفردية، من خلال توفير منظومة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة دوليًا، وتستمر في تقديم تجربة رياضية واجتماعية شاملة عبر أكثر من 10 فروع على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تنمية جيل جديد من الرياضيين، ويعزز من دور الرياضة كعنصر محوري في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

