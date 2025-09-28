التعادل الإيجابي يحسم لقاء وادي دجلة وسموحة بالدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة وادي دجلة وسموحة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل سموحة ضيفاً ثقيلاً على وادي دجلة على ملعب إستاد السلام فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط تبادل الهجمات بين الفريقين لمحاولة تسجيل الهدف الأول دون تسجيل أهداف.

أحرز الإيفوري فرانك بولى هدف تقدم وادي دجلة في الدقيقة 50 بعد مرواغة مدافع سموحة والتممكن من تسجيلها في شباك حارس سموحة

وتمكن سمير فكري من إحراز هدف تعادل سموحة في الدقيقة 85 بعدما

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما رفع فريق سموحة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري

وجاء تشكيل سموحة ضد وادي دجلة حراسة المرمى: أحمد ميهوب. خط الدفاع: شريف رضا، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر. خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، عمرو السيسي. خط الهجوم: أحمد فوزي، صامويل أمادي، بابي بادجي.

بينما خاض وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: عمرو حسام. الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، إسلام كانو، أحمد أيمن الوسط: محمود دياسطى، محمد عبد العاطى، هشام محمد، يوسف ويا، إبراهيم بهنسى. الهجوم: فرانك بولى.

