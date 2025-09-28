قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء وادي دجلة وسموحة بالدوري

وادي دجلة
وادي دجلة
حسام الحارتي

حسم التعادل الإيجابي 1-1  مباراة وادي دجلة وسموحة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل  في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وحل سموحة ضيفاً ثقيلاً على وادي دجلة  على ملعب إستاد السلام فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شهدت أحداث الشوط تبادل الهجمات بين الفريقين لمحاولة  تسجيل الهدف الأول دون  تسجيل أهداف.
أحرز الإيفوري فرانك بولى هدف تقدم وادي دجلة في الدقيقة 50 بعد مرواغة مدافع سموحة والتممكن من تسجيلها في شباك حارس سموحة
وتمكن سمير فكري من إحراز هدف تعادل سموحة في الدقيقة 85 بعدما

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بينما رفع فريق سموحة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري 

وجاء تشكيل سموحة ضد وادي دجلة حراسة المرمى: أحمد ميهوب. خط الدفاع: شريف رضا، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر. خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، عمرو السيسي. خط الهجوم: أحمد فوزي، صامويل أمادي، بابي بادجي.
 بينما خاض وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: عمرو حسام. الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، إسلام كانو، أحمد أيمن الوسط: محمود دياسطى، محمد عبد العاطى، هشام محمد، يوسف ويا، إبراهيم بهنسى. الهجوم: فرانك بولى.
 

وادي دجلة سموحة بطولة الدوري المصري الدوري المصري مير فكري جدول ترتيب الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

آبل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد