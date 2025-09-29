10 ممنوعات على الجماهير في حضور قمة الأهلي والزمالك

أنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وأقرت الأجهزة الأمنية قائمة بالممنوعات للموافقة على حضور الجماهير لقمة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قائمة الممنوعات على الجماهير

اللافتات المسيئة لأي طرف

الشماريخ

الألعاب النارية

أقلام الليزر

المواد القابلة للاشتغال “ الطلاء والبخاخات”

العبوات الزجاجية

الأسلحة والأدوات الحادة

طائرات الدرون

و تم وضع خطة أمنية تستهدف تأمين محيط استاد القاهرة بالاشتراك فيما بين عناصر البحث الجنائي والشرطة النظامية لرصد أي محاولات خروج عن الأمن العام، فيما تم وضع خطة مرورية لتأمين طرق خروج أتوبيسات المنتخبين من وإلى استاد القاهرة وأيضا طاقم التحكيم، والعمل على تجنب التكدس المروري وقت دخول الجماهير الاستاد وأيضا أثناء الخروج.

ويواجه نادي الزمالك منافسه الأهلي، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

لكن المواجهات الأخيرة تنذر بخطر حقيقي على الأهلي أمام الزمالك، وقد تعرضه للخسارة أو السقوط في فخ التعادل.