ناقد رياضي: محمد شريف على موعد مع دخول التاريخ اليوم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام تسجيلات اللاعب محمد شريف في مباريات القمة و الدوري الممتاز .

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" محمد شريف على موعد مع دخول التاريخ اليوم

محمد شريف لعب مع الأهلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز 6 مباريات ، 4 منهم أساسي ، و2 شارك كبديل في الشوط الثاني ، وسجل في المباريات السته 7 أهداف في مرمى الزمالك".

وأضاف :"شارك شريف اجمالا أمام الزمالك في الدوري في مباريات القمة 374 دقيقة فقط سجل فيها 7 أهداف بواقع هدف كل 53 دقيقة فقط ، وهو أعلى معدل تهديفي لأي لاعب من بين هدافي مباريات القمة".

وأكمل :"شريف يتقاسم صدارة هدافي مباريات القمة من فريق واحد في بطولة الدوري مع الثنائي محمد عطية توتو ومحمد أبو تريكه برصيد 7 أهداف لكل منهم".

وتابع :"في حال تسجيل شريف هدفا واحدا فقط في مباريات اليوم سينفرد بهذه القائمة وسيصبح الهداف التاريخي لمباريات القمة من فريق واحد".

و ختم :"يذكر أن العميد حسام حسن سجل 9 أهداف في مباريات القمة في الدوري ولكن بقميص الفريقين (5 للأهلي و4 للزمالك)".