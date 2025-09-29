قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
ناقد رياضي: محمد شريف على موعد مع دخول التاريخ اليوم

علا محمد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت أرقام تسجيلات اللاعب محمد شريف في مباريات القمة و الدوري الممتاز .

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" محمد شريف على موعد مع دخول التاريخ اليوم 
محمد شريف لعب مع الأهلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز 6 مباريات ، 4 منهم أساسي ، و2 شارك كبديل في الشوط الثاني ، وسجل في المباريات السته 7 أهداف في مرمى الزمالك".

وأضاف :"شارك شريف اجمالا أمام الزمالك في الدوري في مباريات القمة 374 دقيقة فقط سجل فيها 7 أهداف بواقع هدف كل 53 دقيقة فقط ، وهو أعلى معدل تهديفي لأي لاعب من بين هدافي مباريات القمة".

وأكمل :"شريف يتقاسم صدارة هدافي مباريات القمة من فريق واحد في بطولة الدوري مع الثنائي محمد عطية توتو ومحمد أبو تريكه برصيد 7 أهداف لكل منهم".

وتابع :"في حال تسجيل شريف هدفا واحدا فقط في مباريات اليوم سينفرد بهذه القائمة وسيصبح الهداف التاريخي لمباريات القمة من فريق واحد".

و ختم :"يذكر أن العميد حسام حسن سجل 9 أهداف في مباريات القمة في الدوري ولكن بقميص الفريقين (5 للأهلي و4 للزمالك)".

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

