شريف الأول.. تعرف على المساهمات التهديفية للاعبي الأهلي والزمالك فى القمة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في الثامنة من مساء اليوم إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، وسط تفوق واضح للفريق الأحمر على غريمه التقليدي في القيمة السوقية.

ووفقًا لآخر إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، يحتل الأهلي صدارة الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية بإجمالي 38 مليون يورو، مقابل 15.45 مليون يورو فقط للزمالك، الذي يأتي في المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني بقيمة 22.5 مليون يورو.

ويتواجد عدد من نجوم الفريقين فى قائمة مباراة اليوم للأهلي والزمالك نجحوا في تحقيق أرقام مميزة فى تاريخ لقاءات القمة.

ويتصدر القائمة محمد شريف بالأكثر مساهمة فى تاريخ المباريات حيث يمتلك 7 مساهمات بعد أن سجل 7 أهداف فى مرمى الزمالك.

ومن الأرقام المميزة والمساهمات التهديفية للجيل الحالي من اللاعبين فى مباراة القمة:

● محمد شريف - 7 مساهمات: سجل 7 أهداف مع الأهلي

● بن شرقي - 7 مساهمات: سجل 3 أهداف منها هدف للأهلي وصنع 4 للزمالك

● زيزو" - 6 مساهمات: سجل 4 أهداف وصنع هدفين مع الزمالك

● عبدالله السعيد - 6 مساهمات: سجل 4 أهداف وصنع هدفين مع الأهلي

● عمر جابر - 5 مساهمات: سجل هدفين وصنع 3 أهداف مع الزمالك

● سيف الجزيري - 5 مساهمات: سجل هدفين وصنع 3 أهداف مع الزمالك

● "أفشة" - 4 مساهمات: سجل هدفين وصنع هدفين مع الأهلي

● حسين الشحات - 3 مساهمات: سجل 3 أهداف مع الأهلي

● إمام عاشور - 3 مساهمات: سجل هدفا وصنع هدف بقميص الأهلي، وسجل هدف بقميص الزمالك.