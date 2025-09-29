استعدادات الأهلي قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك.. قائمة محاذير وضعها النحاس

تتجه أنظار الجماهير المصرية محبي كرة القدم اليوم نحو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بإستاد القاهرة الدولي، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والتحدي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المارد الأحمر على المستويين الفني والإداري بعد رحيل مدربه البرتغالي خوسيه ريبيرو، وتولي عماد النحاس القيادة الفنية بشكل مؤقت، ويأمل الشياطين الحمر في تقليص الفارق مع الزمالك المتصدر بخمس نقاط.

قائمة المحاذير التي وضعها عماد النحاس

حرص عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وضع مجموعة من التعليمات الصارمة للاعبيه قبل مواجهة الغريم التقليدي ومنها :

استغلال الفرص امام المرمى

أكد المدير الفني للشياطين الحمر على ضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى وعدم التفريط في أي فرصة سهلة، محذرًا من أن إهدارها قد يكون بمثابة "اللعب بالنار" في مباراة مصيرية مثل هذه.

تجنب التمريرات الخاطئة

كما شدد النحاس على أهمية تجنب التمريرات الخاطئة التي قد تمنح الخصم أفضلية هجومية

عدم الاعتراض على حكم المباراة

طالب النحاس لاعبيه بالابتعاد تماماً عن الاعتراض على قرارات التحكيم، لتفادي الحصول على بطاقات مجانية تزيد من حدة التوتر داخل أرض الملعب.

تعليمات خاصة داخل منطقة الجزاء

أولى المدرب المؤقت للأهلي أهمية خاصة للالتحامات داخل منطقة الجزاء، حيث طالب لاعبيه بتجنبها قدر الإمكان خوفًا من قرارات تقنية الفيديو "الفار" التي قد تربك حسابات الفريق وتؤثر على سيناريو اللقاء.

معالجة أخطاء الدفاع

يعاني الأهلي هذا الموسم من مشكلات دفاعية واضحة، بعدما تلقى الفريق 8 أهداف في 7 مباريات فقط، ويسعى عماد النحاس إلى تصحيح هذه الأخطاء سريعاً قبل موقعة القمة، خاصة في ظل امتلاك الزمالك لمجموعة من اللاعبين المهاريين القادرين على تشكيل خطورة كبيرة على المرمى الأحمر.

التركيز على مفاتيح لعب الزمالك

كشف النحاس للاعبيه أن التفوق على الزمالك يبدأ من إيقاف خطورة الثنائي عبدالله السعيد والبرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، حيث شدد على ضرورة مراقبتهما بشكل لصيق ومنع وصول الكرة إليهما بحرية، كما أوكل مهمة كسر الهجمات وتأمين الوسط للمالي أليو ديانج، بينما كلف مروان عطية بدور الربط بين الخطوط والتقدم إلى الأمام لدعم الهجوم.