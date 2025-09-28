مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري.. أبرز استعدادات الفريقين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

تتجه أنظار محبي الكرة المصرية غداً الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يقام لقاء القمة المرتقب بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتأكيد انطلاقته القوية مع مديره الفني الجديد يانيك فيريرا، فيما يبحث الأهلي تحت قيادة  عماد النحاس عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات.

الزمالك يبحث عن التوازن التكتيكي

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الدفع بلاعب إضافي في خط الوسط من أصحاب الأدوار الدفاعية أمام الأهلي غداً الاثنين، بهدف فرض التوازن التكتيكي في مواجهة المارد الأحمر، مع الحفاظ على النزعة الهجومية التي يسعى المدرب لتوظيفها في بعض فترات اللقاء.

غياب محمد شحاته

يغيب عن الزمالك في هذه المواجهة لاعب الوسط محمد شحاتة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

عودة خوان بيزيرا

 يعود الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف، حيث تراكمت عليه ثلاث بطاقات صفراء.

التحضير النفسي للاعبين

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي، حيث شدد على لاعبيه ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة، والالتزام الصارم بالتعليمات، خصوصاً في الشق الدفاعي.

الأهلي تحت قيادة عماد النحاس

على الجانب الآخر، قرر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرض السرية على التدريبات باستاد مختار التتش، في محاولة لمفاجأة الزمالك خلال اللقاء.

حظر إعلامي

 فرض الجهاز الفني للشياط الحمر حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، مطالبهم بالابتعاد عن وسائل الإعلام والتركيز الكامل في المباراة المرتقبة.

الرغبة في تحقيق الفوز وتصحيح المسار

شدد النحاس على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لتصحيح المسار والعودة للمنافسة على صدارة الدوري، مؤكدًا أن لقاء القمة يمثل محطة فارقة في مسيرة الفريق هذا الموسم.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات (5 انتصارات، تعادلين، هزيمة واحدة)، يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 7 مباريات (3 انتصارات، 3 تعادلات، هزيمة واحدة)، بعدما فقد 9 نقاط ثمينة منذ بداية المسابقة.

