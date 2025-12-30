تشغيل المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين بالوادي الجديد

تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، جاهزية المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وانتظام سير العمل و منظومة الخدمات الجماهيرية بالمقر الجديد لبدء التشغيل التجريبي لخدمات المركز، واستقبال طلبات المواطنين؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

كما جرى الإنتهاء من أعمال إنشاء المركز التكنولوجي التابع لديوان عام المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية، وتيسير حصول المواطن عليها بيسرٍ وسهولة.

وتم أعمال التصميمات والإنشاءات وفقًا لأكواد التميز المعتمدة، استعدادًا لافتتاح المركز في أقرب وقت ، كما اطلعت على مخطط مكونات المركز والذي يضم وحدة تكنولوجيا المعلومات ( IT )وقاعات انتظار للمواطنين وشباك أمامي لإنهاء المعاملات والخدمات الحكومية المختلفة.