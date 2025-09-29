أعمدة الفريقين.. الغيابات تضرب الأهلي والزمالك قبل قمة اليوم بالدوري

يواجه نادي الزمالك منافسه الأهلي، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

ويتطلع الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في مصالحة جماهيره بخطف فوز ثمين من الغريم التقليدي، بعد التعادل المحبط مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويغيب عن الأهلي كلا من أحمد سيد زيزو، أشرف داري، نيتس جراديشار، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، بسبب الإصابة، فيما يغيب محمد عبدالله وأحمد عابدين بسبب التواجد مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم.

غيابات الزمالك

على الجانب الأخر يغيب عن الزمالك كلا من محمد شحاتة إصابةو خرج بارون أوشينج خروج من الحسابات الفنية للفيريرا مع سيف الدين الجزيري وشيكو بانزا، فيما يواصل محمود جهاد التأهيل بعد الإصابة ويغيب محمد السيد للتواجد مع منتخب مصر للشباب.

ويتواجد الأهلي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة من (3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة).

ويتصدر الفارس الأبيض ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة.