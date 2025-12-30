نضال الشافعي: تنبأت بوفاة زوجتي.. وقلبها توقف أكثر من مرة

روى الفنان نضال الشافعي، كواليس الأيام والساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة، هند محمد علي، التي رحلت عن عالمنا في شهر إبريل الماضي، بعد رحلة مرضية صعبة.

وخلال استضافته في برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، أوضح الشافعي أن حالتها الصحية شهدت تراجعًا حادًا ومفاجئًا قبل وفاتها بثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن القلب توقف أكثر من مرة أثناء نقلها إلى المستشفى خلال محاولة إنقاذ حياتها، قبل أن يتوقف نهائيًا في المرة الأخيرة دون استجابة لمحاولات الإنعاش.

وأكد الشافعي أنه عاش حالة من السهر والترقب طوال الأيام الثلاثة السابقة على رحيلها، حيث لم يذق النوم، حرصًا على متابعة حالتها الصحية لحظة بلحظة، في ظل القلق المتزايد على وضعها.



وأضاف أن زوجته كانت ترفض التوجه إلى المستشفى رغم اشتداد حالتها، الأمر الذي دفعه إلى تجهيز غرفتها بالمنزل لتكون أشبه بغرفة رعاية مركزة، من خلال الاستعانة بعدد من الأطباء وتوفير المعدات الطبية اللازمة، مؤكدًا تسليمه الكامل بقضاء الله وقدره، قائلاً: "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد".

وأشار إلى أن الساعات الـ72 الأخيرة قبل الوفاة كانت الأصعب، إذ تدهورت حالتها بشكل غير متوقع وسريع، ما شكّل صدمة كبيرة له ولأفراد الأسرة، خاصة أن الأمور لم تكن توحي بقرب الرحيل.

وتطرق الشافعي إلى تأثير وفاة والدة زوجته قبل رحيلها بـ23 يومًا، مؤكدًا أن فقدان والدتها ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليها، مرجحًا أن يكون ذلك أحد العوامل التي أثّرت على تدهور حالتها الصحية، لافتًا إلى أنها عبّرت له عن شعورها بقرب رحيلها، قائلة "حاسة إن ماما هتاخدني معاها.. مش قادرة أستوعب وجع فراق أمي"، وهو ما تحقق بعد نحو أسبوعين فقط.