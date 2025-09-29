قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
رياضة

انسحابات وتعادلات .. لعنة بيضاء تداهم الأهلي قبل موقعة القمة أمام الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

يواجه نادي الزمالك منافسه الأهلي، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

لكن المواجهات الأخيرة تنذر بخطر حقيقي على الأهلي أمام الزمالك، وقد تعرضه للخسارة أو السقوط في فخ التعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك الأخيرة

وفشل الأهلي منذ تحقيقه لقب بطولة كأس مصر في مارس 2024 حينما فاز الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلهما قفشة وإمام عاشور ومن بعدها دخل الأهلي في نتائج سلبية مدوية .

وفشل الأهلي خلال 4 مباريات في تحقيق الفوز على الزمالك حيث خسر مباراة وتعادل في مباريات أخر بجانب فوز اعتباري لكل فريق بسبب انسحاب الأخر

إلتقى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري 2024 وفاز الزمالك بهدفي سيف الجزيري مقابل هدف وحيد لأحمد عبدالقادر.

وانسحب الزمالك من مباراة الدور الثاني في نفس البطولة واعتبر الأهلي فائزا

وألتقى الثنائي في السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح 

وفي كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي ألتقى الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح 

بينما في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الموسم الماضي تعادلا الفريقين بهدف لكل فريق أشرف بن شرقي للاحمر وبنتايج للأبيض 

وانسحب الأهلي من مباراة تحديد بطل الدوري الموسم الماضي الشهيرة ليعتبر الزمالك فائزا

الأهلي الزمالك النادي الأهلي نادي الزمالك الأهلي والزمالك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

