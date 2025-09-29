انسحابات وتعادلات .. لعنة بيضاء تداهم الأهلي قبل موقعة القمة أمام الزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه الأهلي، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف الأهلي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدوري، والدخول في المنافسة على الصدارة.

لكن المواجهات الأخيرة تنذر بخطر حقيقي على الأهلي أمام الزمالك، وقد تعرضه للخسارة أو السقوط في فخ التعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك الأخيرة

وفشل الأهلي منذ تحقيقه لقب بطولة كأس مصر في مارس 2024 حينما فاز الأحمر بهدفين مقابل هدف سجلهما قفشة وإمام عاشور ومن بعدها دخل الأهلي في نتائج سلبية مدوية .

وفشل الأهلي خلال 4 مباريات في تحقيق الفوز على الزمالك حيث خسر مباراة وتعادل في مباريات أخر بجانب فوز اعتباري لكل فريق بسبب انسحاب الأخر

إلتقى الأهلي والزمالك في بطولة الدوري 2024 وفاز الزمالك بهدفي سيف الجزيري مقابل هدف وحيد لأحمد عبدالقادر.

وانسحب الزمالك من مباراة الدور الثاني في نفس البطولة واعتبر الأهلي فائزا

وألتقى الثنائي في السوبر الإفريقي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح

وفي كأس السوبر المصري في أكتوبر الماضي ألتقى الأهلي والزمالك وانتهت بالتعادل قبل أن يفوز الأهلي بركلات الترجيح

بينما في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الموسم الماضي تعادلا الفريقين بهدف لكل فريق أشرف بن شرقي للاحمر وبنتايج للأبيض

وانسحب الأهلي من مباراة تحديد بطل الدوري الموسم الماضي الشهيرة ليعتبر الزمالك فائزا