طائرات الدرون.. الممنوع والمسموح في القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك

كشف محمود القاضي مسؤؤل تأمين مباراة القمة رقم 131 والتي تجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة القمة رقم 131 بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت وغريمه التقليدي نادي الزمالك علي ملعب ستاد الاهرة في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

قال محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة القمة في تصريحات تليفزيونية:

فتح بوابات ستاد القاهرة من الثانية ظهرًا ويتم غلق البوابات في الساعة الثامنة مساءًأ مع إنطلاق المباراة

تابع : جماهير الأهلي تدخل من بوابة صلاح سالم وجماهير الزمالك مسموح لهم الدخول من بوابة النصر ومسموح لجماهير المقصورة وجماهير الدرجة الأولى شمال الدخول من بوابة آل رشدان.

أضاف: ممنوع اصطحاب الشماريخ والألعاب النارية والأجسام الصلبة والأسلاك الكهربائية ومواد حفظ الطاقة.

استطرد: ممنوع حمل اللافتات أو الشعارات المسيئة في القمة.

وأنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

خطة أمنية بقمة الأهلي والزمالك



تم وضع خطة أمنية تستهدف تأمين محيط استاد القاهرة بالاشتراك فيما بين عناصر البحث الجنائي والشرطة النظامية لرصد أي محاولات خروج عن الأمن العام، فيما تم وضع خطة مرورية لتأمين طرق خروج أتوبيسات المنتخبين من وإلى استاد القاهرة وأيضا طاقم التحكيم، والعمل على تجنب التكدس المروري وقت دخول الجماهير الاستاد وأيضا أثناء الخروج.

كما شددت الأجهزة الأمنية على عدد من المحظورات التي يمنع دخولها إلى المدرجات، حرصًا على سلامة الجماهير وتأمين الأجواء الرياضية.

وتضمنت قائمة تلك المحظورات اللافتات المسيئة لأي طرف، والشماريخ والألعاب النارية، وأقلام الليزر، والمواد القابلة للاشتعال مثل الطلاء والبخاخات، والعبوات الزجاجية، والأسلحة والأدوات الحادة، وكذلك طائرات الدرون.