عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
طائرات الدرون.. الممنوع والمسموح في القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك

يسري غازي

كشف محمود القاضي مسؤؤل تأمين مباراة القمة رقم 131 والتي تجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة القمة رقم 131 بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت وغريمه التقليدي نادي الزمالك علي ملعب ستاد الاهرة  في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

قال محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة القمة في تصريحات تليفزيونية:

فتح بوابات ستاد القاهرة من الثانية ظهرًا ويتم غلق البوابات في الساعة الثامنة مساءًأ مع إنطلاق المباراة

تابع : جماهير الأهلي تدخل من بوابة صلاح سالم وجماهير الزمالك مسموح لهم الدخول من بوابة النصر ومسموح لجماهير المقصورة وجماهير الدرجة الأولى شمال الدخول من بوابة آل رشدان.

أضاف: ممنوع اصطحاب الشماريخ والألعاب النارية والأجسام الصلبة والأسلاك الكهربائية ومواد حفظ الطاقة.

استطرد: ممنوع حمل اللافتات أو الشعارات المسيئة في القمة.

وأنهت الأجهزة الأمنية استعداداتها الخاصة بتأمين مباراة القمة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

خطة أمنية بقمة الأهلي والزمالك 


تم وضع خطة أمنية تستهدف تأمين محيط استاد القاهرة بالاشتراك فيما بين عناصر البحث الجنائي والشرطة النظامية لرصد أي محاولات خروج عن الأمن العام، فيما تم وضع خطة مرورية لتأمين طرق خروج أتوبيسات المنتخبين من وإلى استاد القاهرة وأيضا طاقم التحكيم، والعمل على تجنب التكدس المروري وقت دخول الجماهير الاستاد وأيضا أثناء الخروج.

كما شددت الأجهزة الأمنية على عدد من المحظورات التي يمنع دخولها إلى المدرجات، حرصًا على سلامة الجماهير وتأمين الأجواء الرياضية.

وتضمنت قائمة تلك المحظورات اللافتات المسيئة لأي طرف، والشماريخ والألعاب النارية، وأقلام الليزر، والمواد القابلة للاشتعال مثل الطلاء والبخاخات، والعبوات الزجاجية، والأسلحة والأدوات الحادة، وكذلك طائرات الدرون.

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

أبرزها الفصل النهائي من الجامعة.. 13 عقوبة تأديبية للطلاب المخالفين بالقانون

إعلام النواب: استغلال المسجد الأموي للإساءة لمصر تصرّف مدان لا يمثل الشعوب

المصريين: شراكة الدولة مع الإمارات نموذج للتضامن والعمل العربي

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

