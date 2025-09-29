قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة توقّع غدًا الثلاثاء بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر، كما يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير.

ويقوم بتوقيع البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.
يحضر حفل التوقيع، الذي يقام في الدور الثالث بنقابة الصحفيين الواحدة ظهر غدٍ الثلاثاء عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

فاطمة جيل خلال الاجتماع

فاطمة جيل: زواج القاصرات والتسرب من التعليم أبرز معوقات التنمية بمطروح

اعلام دمياط

"وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن القومي".. ندوة بإعلام دمياط

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

بالصور

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

