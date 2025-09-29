قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب

التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".

