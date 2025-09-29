وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب

التقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك لعدة ساعات أمس الأحد في محاولة لتسوية الخلافات المتبقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة،بحسب "سكاي نيوز عربيه".

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مطلع على محادثات السلام : "الجميع - وأعني الجميع - مستاؤون من نتنياهو"، بحسب موقع "أكسيوس".

وبحسب مساعدي ترامب، فإن الأخير "يخطط للضغط على نتنياهو خلال اجتماعهما في وقت لاحق الإثنين للوصول إلى اتفاق بشأن غزة".

وقد أخبر بعض مستشاري ترامب، نتنياهو بأن عملية السلام في غزة تمثل "اختبارا" لمصداقيته العالمية.

وزعم مستشار ترامب أن ويتكوف وكوشنر "ملّا من نتنياهو تقريبا".

ويعتقد مسؤولون أميركيون، وفق "أكسيوس" أن "نتنياهو يتخذ قرارات مزعزعة للاستقرار بشكل كبير، مثل ضربة قطر، وذلك لدعم بقائه السياسي".