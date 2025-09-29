قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" ، أنه يستحيل وصول أي مريض إلى مجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل.

وقال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الوضع في القطاع مأساوي ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الإنسانية ونظام العدالة الدولية وقيم السلام تُستشهد في غزة، وأن الاعتداءات مستمرة على المدنيين وأماكن الخدمات الطبية، بما في ذلك مراكز الإغاثة ومستشفيات متخصصة مثل مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى الحلو لخدمات صحة المرأة والولادة، ما يزيد من تفاقم المأساة الإنسانية.

وأشار زقوت، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن أكبر التحديات التي تواجه العاملين في المجال الطبي هي حماية الطواقم الطبية، خاصة بعد استهداف المراكز الصحية، مؤكداً أن الحماية طبقًا للقانون الدولي الإنساني واجبة لمنع الاعتداء على الطواقم التي تعمل لإنقاذ الأرواح، مضيفا أن نقص الإمدادات الطبية من أدوية وأجهزة مخبرية يجعل العمل الطبي أكثر صعوبة في ظل استمرار القصف والحصار.

وفيما يخص قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات، ذكر أن الوضع داخل مدينة غزة شديد الصعوبة حيث المستشفيات غير قادرة على الاستجابة للعدد الكبير من المصابين، مع نزوح الكوادر الصحية ونقص الوقود والكهرباء، متابعا: بينما في جنوب القطاع الوضع أفضل قليلاً، لكن المستشفيات هناك تعاني من ازدحام بنسبة تصل إلى 300%، مع نقص كبير في المعدات والأجهزة التشخيصية، ما يؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض الناتجة عن سوء النظافة والظروف الإنسانية الصعبة.

ولفت إلى أن جميع الفئات في قطاع غزة متضررة مع التركيز على الفئات الهشة كالنساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى المراهقين الذين يواجهون أمراضاً مناعية تؤثر على نموهم وحياتهم اليومية، ما يفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

